Para calmar la sed cavernícola: Así es Las Jurásicas, el local que visita Sandra Cuevas para echarse un mojito

Las bebidas son el elemento central del concepto de Las Jurásicas. Se caracterizan por su tamaño, colores llamativos y presentaciones con figuras de dinosaurios. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estuvo en varios festejos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y, entre gritos y cánticos, pudo quedar con una sed digna de la época de las cavernas. Para remediarlo, acude a Las Jurásicas, una coctelería temática en la CDMX que ganó popularidad gracias a su concepto visual inspirado en dinosaurios, bebidas de gran tamaño y presentaciones llamativas.

El local, situado en la colonia Peralvillo, se posicionó gracias a sus llamativas presentaciones como una opción para calmar la sed tras los festejos, con micheladas y bebidas decoradas con dulces, chamoy, frutas y otros ingredientes.

El establecimiento funciona principalmente como un punto de venta de bebidas preparadas para llevar. Sin embargo, también permite adentrarse en este peculiar espacio de temática jurásica, donde incluso figuras públicas como Sandra Cuevas han acudido a disfrutar de la experiencia. Aquí te explicamos el menú y los elementos que lo hacen tan llamativo.

¿Cómo es el local de Las Jurásicas y en dónde se encuentra?

El espacio de Las Jurásicas es reducido y opera más como una barra de coctelería que como un bar tradicional. Cuenta con algunas mesas y bancos, pero no está diseñado para largas estancias, sino para una experiencia rápida.

De hecho, en sus redes sociales, el establecimiento hace alusión a que sus bebidas están pensadas para tomarse una ‘chelita’ en la banqueta como en los viejos tiempos.

La ambientación es uno de sus principales atractivos. El lugar incorpora figuras de dinosaurios, colores intensos, luces LED y elementos gráficos que recuerdan a la película Jurassic Park.

Las bebidas son el elemento central del concepto. Se caracterizan por su tamaño, colores llamativos y presentaciones con popotes que incluyen juguetes de dinosaurios de diferentes colores.

Se sirven en vasos grandes y destacan por sus tonalidades intensas como azul, verde, rojo o morado. Algunas están escarchadas con sal, chile o chamoy, y se acompañan con frutas como sandía, mango o naranja; también pueden incluir chiles o gomitas dulces.

Las Jurásicas se encuentra sobre la avenida Juventino Rosas número 19, entre Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. El establecimiento abre de lunes a viernes de 16:00 a 23:00 horas, y los domingos de 14:00 a 22:00 horas.

¿Qué incluye el menú y cuánto cuesta echarte micheladas en Las Jurásicas?

El menú está dividido en tres categorías principales. En los llamados ‘Pistosaurios’ se encuentran cocteles como Perla Negra Jurásica, Cantaritosaurio, Hawaiian Jurassic Beach o Blue Raptor, bebidas preparadas con tequila, vodka, ron o ginebra.

También ofrece mojitos prehistóricos en distintos sabores como mango, fresa, maracuyá o Yakult, así como micheladas jurásicas en varias versiones, con cerveza o sin alcohol.

Los precios van de 95 a 170 pesos, con opciones que combinan destilados, jugos, frutas y bebidas energizantes.

Si quieres darte una vuelta por el local para calmar tu sed cavernícola, aquí te dejamos un listado de las bebidas que ofrece Las Jurásicas:

Pistosaurios (cócteles)

Perla Negra Jurásica: energizante y licor de hierbas – $170

Cantaritosaurio: tequila reposado, sal, limón, naranja y toronja – $155

Hawaiian Jurassic Beach: ron Bacardí, ron Malibu, vodka, curaçao y jugo de piña – $160

Energizante Jurásico: vodka, energizante, mora, jugo de naranja y refresco de toronja – $135

Tequila Raptor: tequila reposado, granadina y jugo de naranja – $125

Kincin: ginebra, mango, agua tónica y granadina – $160

Tussi Island: kiwi, fresa, vodka y tamarindo – $150

Piña Colada Cretácica: ron, licor de coco, jugo de piña y leche evaporada – $160

Blue Raptor: energizante, vodka, refresco de lima y curaçao – $125

Mojitos prehistóricos

Tradicional – $125

Mango – $135

Sandía – $135

Pepino – $135

Fresa – $135

Frutos rojos – $140

Maracuyá – $155

Yakult – $160

Micheladas jurásicas

Rex (limón y sal) – $95

Rex cubano – $105

Rex de sabores – $105

Rex sin alcohol – $105

Aunque Sandra Cuevas publicó en redes sociales cómo calma su sed en estos días de calor, el establecimiento también difunde contenido en el que muestra, mediante imágenes editadas o generadas con inteligencia artificial, a otras celebridades como supuestas visitantes del local.

Durante el Mundial 2026 se observa cómo Paquita ‘La del Barrio’ disfruta su desayuno con su bebida de dinosaurio, con la boca embarrada de chamoy. De igual forma, la presidenta Claudia Sheinbaum no se pudo resistir a los festejos en el Ángel y tuvo que hacer una pausa de hidratación con una michelada a manos de Donald Trump.

Fuera del ambiente mundialista, el local se ha encargado de utilizar memes famosos o algunos estrenos para promocionar su establecimiento, al hacer burlas como que Barney y sus amigos van al local, como Joel Huiqui celebró la décima estrella del Cruz Azul con la ‘Muertinha’ afuera del local o como ‘Woody’ de Toy Story salió borracho acompañado de Barbie y Bo Peep tras echarse una Perla Negra Jurásica.