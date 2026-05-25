Huiqui salió por el pan y se volvió DT del Cruz Azul: El encuentro en una panadería que cambió su vida

El estratega sinaloense Joel Huiqui consiguió su primer título como entrenador en la final entre Cruz Azul y Pumas. (Fotos: EFE / Shutterstock).

¿A qué hora sales por el pan? Joel Huiqui fue en el momento preciso y, en medio de bolillos, conchas, cuernos y donas, tuvo un encuentro que eventualmente lo llevó a ser el director técnico que convirtió al Cruz Azul en campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

Hace unos años, Huiqui trabajaba en una tercera división de Ciudad Juárez, pero una visita a una panadería cambió su rumbo como entrenador hacia la Primera División.

Joel Huiqui celebra el título del Clausura 2026 tras dirigir apenas siete partidos con Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

El día que Joel Huiqui al Cruz Azul se encontró al vicepresidente del Cruz Azul en una panadería

En días pasados, el periodista David Medrano reveló en su canal de YouTube la conversación que sostuvo con el ahora entrenador campeón del futbol mexicano, donde le explicó cómo llegó al cuerpo técnico del Cruz Azul.

“Con lo que se paga en las terceras divisiones, con lo que se viaja en las terceras divisiones, no se le había podido abrir el mar”, expresó Medrano; sin embargo, en uno de sus viajes desde Ciudad Juárez a Ciudad de México para visitar a su familia, Huiqui entró a la panadería del barrio y ahí se encontró con Antonio Reynoso, vicepresidente de Cruz Azul.

— ¿Qué andas haciendo, Huiqui?— le preguntó Reynoso.

— No, pues en la chamba, estoy en Ciudad Juárez— respondió el exdefensa.

— No, pues vente al club con nosotros, pero no te garantizo nada. A lo mejor asistente de la Sub-21, de la Sub-23— le propuso.

— Yo en lo que sea, en lo que sea le entro— respondió Joel.

El técnico mexicano Joel Huiqui consiguió la décima estrella de Cruz Azul después de vencer a Pumas en CU. EFE/Isaac Esquivel.

Ese encuentro terminó por abrirle nuevamente las puertas del Cruz Azul. Primero trabajó como asistente en categorías juveniles, después fue integrado al cuerpo técnico de Nicolás Larcamón y finalmente recibió el equipo tras la salida del estratega argentino antes de la Jornada 17 del Clausura 2026.

Siete partidos después, Huiqui levantó el campeonato de la Liga MX tras vencer 1-2 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

El exdefensa tomó a un equipo golpeado por una racha de nueve partidos sin ganar y terminó conduciéndolo a la décima estrella del club. En la Liguilla eliminó a Atlas, después a Chivas y finalmente superó a Pumas en la final.

Joel Huiqui reacciona al campeonato del Cruz Azul: ‘Mi sueño está cumplido’

“Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico”, declaró el entrenador en conferencia de prensa después de la final del Clausura 2026.

Joel reveló cuál fue el mensaje que dio en el vestidor durante el descanso, cuando Cruz Azul perdía 1-0 tras el gol de Robert Morales.

De las fuerzas básicas al campeonato: Joel Huiqui hizo historia con Cruz Azul en la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

“Hoy, en el medio tiempo, mi mensaje fue muy simple, muy básico, donde les dije ‘el partido se va a abrir cuando tengamos una oportunidad de gol, pero tengamos paciencia, orden en el trabajo y en la parte ofensiva también’”, dijo a TUDN.

En conferencia de prensa posterior al campeonato, Huiqui también describió el ambiente que encontró en el vestidor durante el descanso: “Entré y escuché cosas interesantes. Había una energía interesante porque no había reclamos, sino correcciones. Hicimos un análisis simple para atacar con orden y defender mejor”.

La reacción llegó en la segunda mitad. Un autogol de Rubén Duarte al minuto 53 empató el encuentro y Carlos Rotondi marcó el 1-2 definitivo al 90+4.

La conquista del Clausura 2026 también representó un hecho importante para los entrenadores mexicanos en la Liga MX: Huiqui es el primer técnico nacional campeón después de varios torneos dominados por estrategas extranjeros.

Además, hizo historia al conquistar el campeonato con apenas siete partidos dirigidos en Primera División y de manera invicta.

¿Joel Huiqui se quedará como DT del Cruz Azul?

Después del título del Clausura 2026, todo apunta a que Joel Huiqui seguirá como entrenador de Cruz Azul para el Apertura 2026.

El propio técnico reconoció en conferencia de prensa que existe interés de ambas partes para mantener el proyecto: “El presidente lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Solo hay que hacerlo oficial”.

La directiva de Cruz Azul perfila la continuidad de Joel Huiqui después del título del Clausura 2026. (José Méndez/EFE)

El estratega mexicano también dejó claro que quiere buscar más títulos con el equipo cementero: “Mi mensaje a la gente es ese y felicidades a la gente de Cruz Azul y vamos por la onceava”.

Antes de la final, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, adelantó que la continuidad del entrenador dependía del resultado.

“Va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar, sí, por supuesto, todo el cuerpo técnico, como se hace en cualquier institución y como se hace en cualquier proceso”, declaró Velázquez tras el pase a la final.

Después del campeonato, el dirigente aprovechó una entrevista con TUDN para ratificar a Huiqui rumbo al siguiente torneo.

¿Quién es Joel Huiqui?

Joel Huiqui nació en Ahome, Sinaloa, y tiene 43 años. Como futbolista se formó en las fuerzas básicas de Cruz Azul y también pasó por Cruz Azul Hidalgo antes de debutar en Primera División con Pachuca en 2003. Más tarde regresó al club cementero para consolidarse como defensa central.

Durante su carrera como futbolista, Joel Huiqui atravesó varios de los años más complicados para Cruz Azul, etapa marcada por finales perdidas y una larga sequía de títulos en la Liga MX.

Después también defendió la camiseta de Monarcas Morelia y en el Clausura 2011 disputó la final donde Pumas UNAM ganó su último título, hace 15 años.

La carrera de Joel Huiqui como futbolista incluyó etapas con Pachuca y Monarcas Morelia antes de llegar al banquillo celeste. (Foto: Cuartoscuro.com). (Alán Ortega)

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en un partido contra Monarcas Morelia, cuando desvió el balón con la mano mientras estaba tendido sobre el césped. La jugada fue bautizada por aficionados como “la muertinha”.

Antes de disputar la final del Clausura 2026, Huiqui habló sobre lo que representa Cruz Azul en su vida: “Crecí en la institución, ahí aprendí a comer, hablar, a ser una buena persona, buen hermano, hijo y esposo. Hoy le debo todo al club y estoy dando la vida para que tenga la décima el próximo domingo”.

La consiguió apenas siete partidos después de asumir el cargo. Y todo comenzó con una visita a una panadería de barrio.