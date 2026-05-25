‘Que regrese lo robado’, dice Sheinbaum sobre proceso de desafuero contra Alito Moreno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, puede tener como alternativa el ‘regresar lo robado’, ante un posible proceso de desafuero.

Aún está pendiente un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados contra ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.

Al ser cuestionada al respecto del caso pendiente, Sheinbaum destacó en su conferencia matutina de este lunes que no sabe por qué el tema no está en el Congreso.

“Les puedo decir lo que pienso en estos casos: Mejor que regrese lo robado. No es tanto de si se detiene a una persona, cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un caso de corrupción, es mejor que se regrese lo que se robaron, ese es mi punto de vista. Ya depende de la Fiscalía (…) Se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona", apuntó.

Sheinbaum destacó que esa es una alternativa a la prisión para un funcionario que comete un delito, pues devolver recursos robados “conviene más al pueblo de México” pues estos pueden usarse para sostener los programas sociales.

En julio de 2025, la Fiscalía de Campeche pidió a la Cámara de Diputados que procese el desafuero de Moreno por presunto peculado, el cual fue valorado en 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche (2015-2019).

Y en diciembre pasado, el diputado Hugo Éric Flores señaló que el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno no está congelado sino que tiene un avance lento, debido a la revisión detallada de la investigación.

Alito Moreno responde a Sheinbaum sobre desafuero

Tras los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes sobre el proceso para retirar el fuero a Alejandro Moreno, el líder priista acusó que hay persecusión y amenazas en su contra por parte del Gobierno federal.

“Presidenta @Claudiashein, sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca. Si existe algo más grande que el poder que ostenta, es el valor para enfrentarlo. Y eso no está del lado de ustedes. Para usted y su narcopartido, la persecución en mi contra ha sido el arma favorita para distraer al pueblo de México”, apuntó en su cuenta oficial de X.

Además, Moreno acusó que la presidenta se enfrenta ahora a su tarea como gobernante de México, pero también atiende los señalamientos que han hecho las autoridades de Estados Unidos contra funcionarios allegados a ella y su gobierno, luego de que el Departamento de Justicia de EU acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador morenista Enrique Inzunza, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Usted puede usar todo el poder del Estado para amenazarme, acosarme o perseguirme. Yo no me voy a callar. El problema no soy yo”, añadió Alejandro Moreno.