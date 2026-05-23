‘No tiene nada de político’, señala Claudia Sheinbaum sobre citatorio de FGR a Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los citatorios de la FGR a los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen tintes políticos en el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Son procedimientos de la Fiscalía”, respondió brevemente la mandataria federal al ser cuestionada por periodistas sobre las investigaciones y citatorios girados también contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A su salida de un restaurante de comida rápida, donde acudió invitada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, durante el primer día de su gira de trabajo por la entidad, Sheinbaum fue abordada por medios de comunicación sobre el tema.

“No tiene nada de político... ¿Por qué va a ser político…?”, expresó la presidenta, insistiendo en que las decisiones corresponden exclusivamente a la autoridad correspondiente.

Horas antes, la gobernadora de Chihuahua publicó un mensaje en sus redes sociales donde confirmó haber recibido el requerimiento de la FGR.

“Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio. La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, señaló.

Por su parte, Rubén Rocha Moya informó que también fue citado por la autoridad federal.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la @FGRMexico con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, expresó en su cuenta de X.

Sheinbaum reafirma su cercanía con AMLO durante gira por Tabasco

Este sábado, Claudia Sheinbaum aprovechó su visita al municipio de Comalcalco para enviar un mensaje a la oposición, al asegurar que México “va muy bien” debido a la cercanía entre el pueblo y el gobierno.

Durante una asamblea con productores de cacao, la presidenta ratificó su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que ambos forman parte del mismo proyecto político.

“Vamos muy bien porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, expresó.

Asimismo, sostuvo que sectores opositores y algunos medios de comunicación buscan que al país le vaya mal y que exista un distanciamiento con López Obrador.

“¿Ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás, somos lo mismo, somos el mismo proyecto, se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México”, manifestó la titular del Poder Ejecutivo federal.

Sheinbaum Pardo afirmó que “no hay separación entre pueblo y gobierno. Tenemos principios, tenemos causas y si seguimos así siempre vamos a salir adelante”.