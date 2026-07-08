Fuertes lluvias ‘mochan’ servicio de la Línea 5 del Metro CDMX: Cierran estaciones de Misterios a Aragón

El Metro CDMX tendrá RTP de apoyo en las estaciones cerradas de la Línea 5.

El Metro de la Ciudad de México informó el cierre de cinco estaciones de la Línea 5 la noche de este miércoles 8 de julio, esto debido a las fuertes lluvias.

Las estaciones del Metro cerradas son:

Misterios.

Valle Gómez.

Consulado, correspondencia con Línea 4.

Eduardo Molina.

Aragón.

Con ello, la Línea 5 del Metro actualmente opera en dos tramos:

De Politécnico a La Raza, correspondencia con Línea 3.

De Oceanía, correspondencia con Línea B, a Pantitlán, correspondencia con líneas 1, 9 y A.

Cierres en la Línea 5 del Metro: Anuncian RTP de emergencia y alternativas viales

Con los cierres en las estaciones de la Línea 5 del Metro, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía un RTP de apoyo, mismo que va de La Raza a Oceanía.

Al ser el Circuito Interior una de las vialidades más afectadas por las lluvias, las autoridades recomendaron vías alternas de transporte, entre ellas la Línea 4, que va de Martín Carrera a Santa Anita, así como la Línea 6, que conecta El Rosario con Martín Carrera.

Se espera que una vez que terminen las afectaciones por lluvias en el Metro CDMX, las operaciones volverán a la normalidad.

CDMX en alerta roja por lluvias intensas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero se encuentran en Alerta Roja por lluvias de entre 50 y 70 milímetros.

Se espera que estas duren al menos hasta las 1:00 horas del jueves 9 de julio, con riesgos de inundaciones, granizo y caída de árboles.

Además, las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco están bajo Alerta Naranja, a la espera de lluvias fuertes de 20 a 49 milímetros.

Finalmente, Iztapalapa y Tláhuac están en Alerta Amarilla por posibles lluvias de 15 a 29 milímetros.