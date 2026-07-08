‘Aceptó de inmediato’: ¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda de Taylor Swift. (Foto: AP/Shutterstock)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce llamó la atención porque Adam Sandler, actor y comediante fue el encargado de oficiar la ceremonia desde el Madison Square Garden.

De acuerdo con la revista People, el protagonista de la película Happy Gilmore aceptó de inmediato la invitación de la pareja y se sintió honrado de estar en uno de los días más importantes en la vida de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs.

La publicación mencionó que Sandler era una de las personas ideales para dirigir la ceremonia, porque mantiene un matrimonio de más de dos décadas con su esposa Jackie.

“No intentaba encontrar las palabras perfectas ni hacer de esto un gran espectáculo. Simplemente quería hablar con el corazón y compartir un poco de la sabiduría que ha adquirido en su propio matrimonio feliz”, reveló una fuente a People.

Horas antes del enlace, el actor de Son Como Niños fue visto jugando basquetbol en Nueva York, pese a las altas temperaturas de 38 grados. Más tarde hizo una parada a comprar café para su familia antes de dirigirse a la ceremonia, manteniendo en secreto su participación hasta el último momento.

Adam Sandler estuvo presente en 'la boda del siglo' entre Taylor Swift y Travis Kelce. (Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

¿Qué consejo les dio Adam Sandler a Taylor Swift y Travis Kelce?

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el mensaje que Adam Sandler dedicó a los recién casados.

Andy Reid, entrenador de los Kansas City Chiefs, reveló un fragmento del discurso que el actor compartió durante la boda. Se trató de un consejo sencillo, pero con un gran significado.

“Bésala siempre que tengas oportunidad. Creo que, a su manera sencilla, es un mensaje bastante bueno”, declaró Reid a The Deseret News.

El entrenador explicó que Sandler recomendó a Taylor Swift y Travis Kelce no perder las pequeñas muestras de cariño en la vida cotidiana.

“Bésala antes de dormir, bésala antes de ir a trabajar, todo eso. Es difícil discutir cuando estás besando a alguien. Incluso mencionó que, si surgía una pequeña discusión, lo mejor era terminarla con un beso y asegurarse de solucionarlo. Y por simple que parezca, me parecieron palabras sabias”.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. (Foto: EFE)

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en una ceremonia privada celebrada en el Madison Square Garden, en Nueva York, luego de varios meses de especulaciones sobre su compromiso. La noticia fue confirmada por la publicista de la cantante, Tree Paine.

La pareja decidió romper con varias tradiciones: no tuvo damas de honor ni padrinos. En su lugar, Austin Swift, hermano de la cantante, fue el “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de la NFL, fungió como el mejor hombre. Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia.

Taylor Swift lució un vestido de alta costura diseñado por Jonathan Anderson para Christian Dior, mientras que Travis Kelce también vistió un traje confeccionado por la firma francesa. Ambos completaron su atuendo con zapatos personalizados de Christian Louboutin, y la cantante llevó joyas de Cartier.

Entre los cerca de mil invitados destacaron figuras como Ed Sheeran, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Dakota Johnson, Bradley Cooper, Hugh Grant, Sabrina Carpenter y Ethan Hawke, además de jugadores de la NFL y otras celebridades del deporte y el entretenimiento.

Con información de EFE