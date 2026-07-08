Nada ‘Perdido’: Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

¡Ya no hay dudas! Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas hicieron oficial su relación luego de varios días de rumores, los cuales comenzaron tras ser captados juntos al finalizar un concierto del cantante de corridos tumbados, quien interpreta el tema ‘Perdido’.

Dos días después, la pareja confirmó el romance al compartir un par de fotografías en las que aparecen juntos, en una de ellas dándose un beso, para despejar cualquier duda entre sus seguidores.

Samadhi Zendejas es la nueva pareja de Gabito Ballesteros. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Samadhi Zendejas sobre su relación con Gabito Ballesteros?

Durante un encuentro con la prensa, Samadhi Zendejas habló por primera vez sobre su noviazgo con el cantante y aseguró que atraviesa un momento muy feliz en su vida personal.

La actriz, quien canceló su participación en Supernova Strikers, donde pelearía con Alana Flores, destacó las cualidades de su nueva pareja y explicó que ambos se conocen desde hace tiempo.

“Estoy muy feliz, muy contenta, es un gran ser humano y me gusta compartir con él. Ya nos van a poder seguir viendo por ahí, él es muy auténtico, increíble, no fue difícil enamorarse de él. Llevamos mucho tiempo de conocernos”, declaró ante distintos medios en un video difundido por De Primera Mano.

Aunque respondió algunas preguntas sobre su relación, prefirió no profundizar en el tema y bromeó al señalar que no quería hablar de ello mientras su mamá se encontraba cerca.

Gabito Ballesteros optó por confirmar el romance a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía donde besa a la actriz y la etiquetó en la publicación.

¿Cómo comenzaron los rumores del romance entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

Las versiones sobre una posible relación entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas comenzaron a circular después de que la actriz asistiera a uno de los conciertos del cantante de corridos tumbados. Al finalizar la presentación, ambos fueron captados detrás del escenario en un momento de complicidad que llamó la atención de los asistentes.

El video que se difundió en redes sociales mostró al intérprete del corrido ‘Presidente’ acercándose a la actriz para darle un beso, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre un posible noviazgo.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones en ese momento, las imágenes fueron suficientes para que el tema se volviera tendencia.

¿Quién es Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas es una actriz y modelo mexicana que comenzó su carrera en la televisión tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Con el paso de los años se ha consolidado como una de las protagonistas de telenovelas y series más reconocidas del país.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones como Atrévete a soñar, Mariposa de Barrio, donde interpretó a la cantante Jenni Rivera en su etapa juvenil, Falsa identidad, Vuelve a mí, Marea de Pasiones, Rosario Tijeras además de diversos proyectos para plataformas de streaming.

En los últimos años también ha ganado popularidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con millones de seguidores, convirtiéndose en una de las actrices mexicanas con presencia digital.