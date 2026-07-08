Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros: ‘Los tiempos son diferentes’

Pedro Sola se disculpó luego de un comentario sobre envenenar perros en restaurantes y centros comerciales, pues no estuvo de acuerdo con la presencia de estos animales en determinados lugares públicos.

El conductor de Ventaneando se justificó al decir que “los tiempos son diferentes”, y como consecuencia las opiniones que tienen también son distintas.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora las mascotas ocupan un lugar importante en las familias”, mencionó el conductor Pedrito Sola.

Pedro Sola no está de acuerdo con la presencia de perros en algunos lugares públicos. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock/Imagen modificada con IA)

Pedro Sola se disculpa por decir que envenenaría perros

El ‘Tío Pedrito’ ofreció una disculpa pública durante la emisión del programa Ventaneando de este miércoles luego de mencionar que arrojaría carne envenenada a perros dentro de los centros comerciales.

“El día de ayer no era consciente de la importancia de las mascotas en la familia y su inclusión. Hubo una falta de empatía de mi persona y prometo educarme más sobre ese tema y no cometer más errores similares”.

Pedro Sola aseguró que es incapaz de lastimar “a una mosca” y por ello no hablaba en serio sobre causarle la muerte o herir a un perrito.

“Dije cosas sin pensar en un sitio tan importante como es la televisión, nunca le hice daño a nadie y mucho menos a una mascota, lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible y ruego una disculpa”.

El conductor del programa Ventaneando dijo que esas quejas son por su edad y porque la época en la cual vivimos es muy diferente a las anteriores: “Hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí, les aseguro que todo va a cambiar en mi mentalidad y mi actitud, les agradezco la acepten”.

Pati Chapoy agregó que la intensidad de las críticas hacia Pedro Sola debería ser empleada para quejarse por los problemas de seguridad y en temas de salud en nuestro país.

Pedro Sola se disculpó públicamente en 'Ventaneando'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros en restaurantes y plazas?

El economista de la UNAM compartió su desacuerdo con la presencia de mascotas en determinados lugares públicos, pero todo escaló pues hizo una mención a causarle daño a los animales.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada ¿por qué vas a una tienda elegantísima y te encuentras a un perro cagando?, ¿cómo llegamos a eso? Son absurdos”.

Anteriormente, ya se había quejado de lugares pet friendly luego de tener una experiencia en un avión donde viajó cerca de un perro.

“Te voy a decir una cosa, si yo llego y me siento en un lugar del avión, de repente llega una señora o lo que sea, pido que la cambien o me muevan a mí. Yo no soporto el perro al lado, ¿por qué lo debo hacer en el centro comercial o en los restaurantes? Se cagan aquí, en el avión (...) pero me parece una aberración tener que soportar al perro”.