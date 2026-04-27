Pedro Sola se queja de lugares pet friendly: ‘Me parece una aberración soportar al perro’

Pedro Sola aseguró que está en desacuerdo con el acceso de perros y otras mascotas a los aviones. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Las declaraciones de Pedro Sola regularmente generan tema de conversación, como cuando criticó la Pensión del Bienestar. En esta ocasión easeguró que le parece una “aberración soportar al perro” en lugares como un avión o un restaurante.

Cada vez son más los lugares pet friendly, como plazas comerciales, cafeterías, entre otros, además de permitir el acceso de perros y gatos a las cabinas de los aviones junto a sus dueños, pero tienen ciertas reglas. A pesar de ello, Sola no está de acuerdo con el ingreso de mascotas a sitios públicos.

En México cada vez son más los lugares pet friendly. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué dijo Pedro Sola de los lugares pet friendly?

El conductor de Ventaneando aseguró que cuando ingresa a uno de estos sitios y se acercan a él o si le toca volar junto a una persona acompañada de un perro, entonces pide que lo cambien de lugar.

“Te voy a decir una cosa, si yo llego y me siento en un lugar del avión, de repente llega una señora o lo que sea, pido que la cambien o me muevan a mí”, declaró en la emisión de este lunes.

Posteriormente, amplió la crítica del acceso de perros a otros lugares públicos: “Yo no soporto el perro al lado, ¿por qué lo debo hacer en el centro comercial o en los restaurantes? se cagan aquí, en el avión (...) pero me parece una aberración tener que soportar al perro", finalizó el economista egresado de la UNAM.

Ante esto, Mónica Castañeda le dijo que entonces deberían separar también a los niños porque hay personas que no los toleran y así “sería justo”, Pedro Sola únicamente respondió afirmativamente.

El tema acerca de los sitios pet friendly surgió luego de que en el programa Ventaneando mencionaron las críticas de Natasha Dupeyrón a una aerolínea, la cual le impidió abordar con su mascota.

“Estoy aquí, no me dejaron viajar con Polo, mi perrito según porque vivo en Estados Unidos y México, mis papeles están en inglés y eso fue suficiente para no permitirme subir, están en regla, yo los presenté todos”, mencionó la actriz en un video compartido en Instagram.

Pedro Sola no está de acuerdo con el ingreso de perros a lugares públicos. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

Reglas de sitios pet friendly en México

Los sitios pet friendly, blanco de las críticas de Pedro Sola, van desde los centros comerciales, restaurantes, librerías, sitios para hacer ejercicio y más, especialmente cuando el dueño presenta documentos acerca de que se trata de un perro de servicio.

Aunque cada lugar tiene sus propios lineamientos, estos son los que más se repiten en México:

La mascota debe tener en todo momento correa y collar.

Si el perro tiene tendencia a morder, se le debe poner un bosal.

Levantar las heces con bolsas de manera inmediata.

Evitar ladridos.

Especialmente los perros deben ser sociables para evitar peleas con otras mascotas del lugar.

En algunos sitios se solicita la cartilla de vacunación actualizada.

La mascota debe estar desparasitada.

En el caso de gatos, se solicita que vayan en una transportadora, sea la que es como una mochila, la carreola o la tradicional.

De acuerdo con la página del Gobierno de México, los perros de servicio deben tener un chaleco o credencial que los acredite como tal, además no se puede negar su acceso sin importar si el lugar es pet friendly o no.