Con los Saja Boys y HUNTR/X: Kevin Woo, voz de Mystery Saja, pide gira de ‘K-pop Demon Hunters’

Kevin Woo dijo que ‘K-pop Demon Hunters’ ha hecho historia por todos los récords que ha roto desde su estreno. (Foto: Vladimir Fernández/ Netflix Press)

Nadie vería con malos ojos escuchar y corear a todo pulmón ‘Golden’ de las HUNTR/X y ‘Soda Pop’ de los Saja Boys en el Estadio GNP o el Palacio de los Deportes. El artista surcoreano Kevin Woo, durante su participación en la CCXP México 2026, expresó su deseo de que se realice una gira mundial con las famosas canciones que formaron parte de K-pop Demon Hunters, ganadora del Oscar a mejor película animada

Kevin Woo, quien da voz a Mystery Saja de los Saya Boys en la película, habló sobre el impacto que le dejó formar parte del proyecto, su crecimiento dentro del K-pop y parte de su trayectoria musical en la industria.

Durante su presentación en el CCXP México 2026, realizado en el Centro Banamex, el cantante expresó su interés en que el proyecto trascienda la pantalla y llegue a una gira en vivo.

“Aún no tengo información, es más un deseo. Quiero hacer una gira mundial por todos los países. Sony, si nos estás oyendo, todos queremos vivirlo, ¿verdad? Especialmente en México”, dijo ante los asistentes en la CCXP.

'K-Pop Demon Hunters' planea una secuela. (Foto: Netflix). (NETFLIX)

El artista explicó que, gracias al éxito del filme, se abren nuevas posibilidades para acercar al elenco de K-pop Demon Hunters a los fans y, en especial, para llevar la música a otros formatos.

El artista surcoreano destacó la respuesta del público mexicano y señaló que, pese al tiempo que pasó desde su última visita, la conexión con sus seguidores se mantiene intacta y fue uno de los factores que reforzó su interés en incluir al país dentro de una posible gira internacional.

“Los fans mexicanos son muy leales y apasionados. Aunque no esté aquí todo el tiempo, siento su apoyo como si estuvieran conmigo”, expresó en la CCXP 2026.

¿Cómo ha sido la carrera musical de Kevin Woo dentro del K-pop?

El cantante recordó que sus inicios en la industria ocurrieron en 2006, cuando debutó en el grupo Xing, proyecto en el que permaneció por un periodo breve antes de dar el salto a una agrupación con mayor proyección internacional.

Su consolidación llegó con U-KISS, donde logró expandir su carrera fuera de Corea. Señaló que uno de los factores clave fue el perfil internacional del grupo, con integrantes que hablaban varios idiomas, lo que les permitió conectar con los fans de distintas regiones.

“Cuando debuté en U-KISS, realmente sentí que podíamos llegar al mundo. Éramos un grupo muy internacional. Hablábamos varios idiomas y eso nos permitió conectar con fans de distintos países y salir de Corea para hacer giras alrededor del mundo”, comentó durante la conferencia.

A lo largo de más de 20 años de trayectoria, Kevin Woo destacó que pudo evolucionar en distintas facetas dentro del entretenimiento, desde idol hasta conductor de televisión y actor. Recordó su etapa en el programa After School Club, donde entrevistó a cientos de artistas y ayudó a acercar el K-pop a nuevas audiencias.

El artista subrayó es testigo del crecimiento del género musical a nivel global hasta consolidarse como un fenómeno masivo en la última década.

“He visto cómo el K-pop ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Antes ya teníamos una base de fans en distintas partes del mundo, pero ahora el género es mucho más grande y tiene un alcance global impresionante”, afirmó.

'K-Pop Demon Hunters' es una de las películas ganadoras del Oscar. (Foto: Netflix). (NETFLIX)

¿Cómo llegó Kevin Woo a ‘K-pop Demon Hunters’?

Antes de llegar a K-pop Demon Hunters, Kevin Woo participó en una producción de Broadway que ofrecía al público otra mirada sobre las bandas y cantantes de k-pop, al mostrar todo lo que ocurre tras bambalinas.

El musical KPOP seguía la historia de un grupo ficticio de idols que se están preparando para una gira, por lo que se enfrentan a una alta exigencia tanto por la preparación del espectáculo como por parte de los productores.

A la par, Sony se encontraba desarrollando la idea de K-pop Demon Hunters y, en busca de talento para las voces de los personajes, fue así que se acercaron a la directora musical de la puesta en escena de Broadway.

“Estaban buscando un cantante para los chicos de ‘Saja’, le preguntaron a la directora musical de KPOP en Broadway y ella me recomendó”, compartió Kevin durante la CCXP.

'Kpop Demon Hunters' es la película más vista dentro de Netflix en la historia. (Foto: EFE)

El contacto con el artista fue a través de una llamada; sin embargo, él no estaba familiarizado con el proyecto: “Me dijeron: ‘Oye, queremos que cantes la canción de Mystery Saja. Y en ese momento pensé: ‘¿Qué es eso?’ No tenía idea de qué era”, dijo.

No obstante, luego de leer el guion y escuchar las canciones de K-pop Demon Hunters, Kevin Woo se enamoró del proyecto y no tuvo que pensar ni un segundo su respuesta.

“Como artista de k-pop, al ver la primera película de animación sobre k-pop, quise formar parte de ella al 100%. Así que dije: ‘Sí’. Me llevaron a Nueva York. No sabía que se convertiría en la película número uno”, añadió.

Todo lo que ha sucedido desde entonces es historia, ya que la cinta ha roto récords e incluso llegó hasta los premios Oscar 2026, en donde ganó un galardón al ser considerada la Mejor película de animación.

“No podía creerlo, era como un sueño hecho realidad para mí”, afirmó Kevin Woo en la CCXP, en donde añadió que todo el equipo detrás de K-pop Demon Hunters hizo historia.

¿Cuál ha sido el éxito musical de K-pop Demon Hunters?

Kevin Woo destacó que la película K-pop Demon Hunters, que tendrá una segunda entrega, logró trascender por su propuesta sonora, al consolidarse como un fenómeno que conectó con audiencias globales a través de su música y el impacto de sus canciones.

A nivel musical, las canciones de K-pop Demon Hunters alcanzaron los primeros lugares en las listas de reproducción en plataformas de streaming. La canción ‘Golden’ ganó el Oscar a mejor canción original y se colocó en el número 1 de listas musicales como Billboard; además, se ubicó entre las canciones más escuchadas en Spotify en 2025.

En el caso de ‘Soda Pop’, la canción acumula actualmente más de 700 millones de reproducciones en Spotify y logró colocarse dentro del Top 10 de la lista Billboard Hot 100.