Mundial 2026 será cervecero: Prevén un aumento de venta de 568 millones de litros en ventas

Según analistas de Jefferies, se espera que la Copa Mundial de Fútbol de este verano alivie la caída de las acciones de las cerveceras europeas, incluidas Anheuser-Busch InBev y Heineken.

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) posee varias marcas de cervezas reconocidas, como Corona, Stella Artois, Bud Light, Michelob Ultra y Budweiser, entre otras.

Los analistas liderados por Edward Mundy escribieron que la Copa Mundial impulsará las ventas mundiales de cerveza en aproximadamente mil millones de pintas (o 568 millones de litros), lo que debería contribuir a una revalorización de las acciones de las cerveceras.

Las acciones de las cerveceras europeas cotizan con descuento respecto a los productos de consumo básico debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento del sector de las bebidas alcohólicas.

«AB InBev está en una posición privilegiada para beneficiarse del auge que supone la FIFA», afirmaron los analistas, refiriéndose al fabricante de Budweiser, la cerveza oficial del Mundial. «Prevemos que todas las cerveceras mostrarán una mejora progresiva con respecto a 2025».

Si bien Jefferies considera que AB InBev será la principal beneficiaria del Mundial, también prevé que Heineken reciba un impulso, dada su presencia en Latinoamérica y Europa. Los analistas indicaron que las bebidas espirituosas y los refrescos también deberían beneficiarse.

El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

¿Por qué cayó el volumen de venta de Heineken?

Los volúmenes de venta de cerveza Heineken volvieron a caer en el primer trimestre debido al descenso de la demanda en mercados clave como Europa y América, de acuerdo con el informe de la empresa publicado apenas el pasado 23 de abril.

La cervecera holandesa, que también fabrica las marcas Tecate y Amstel, informó que sus ventas cayeron 0.8 por ciento, frente al descenso del 0.7 por ciento previsto por los analistas. Este es otro trimestre de declive para Heineken, cuyo desempeño se sitúa por debajo del de sus rivales Carlsberg A/S y AB InBev.

Aunque Heineken mantuvo su objetivo de beneficio operativo para este ejercicio fiscal, sus acciones cayeron casi un 3 por ciento, acumulando un descenso de alrededor del 15 por ciento en los últimos 12 meses. Las acciones de Carlsberg han bajado aproximadamente un 8.5 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que las de AB InBev han subido 5 por ciento en el mismo periodo.

La industria cervecera ha experimentado una desaceleración en los últimos años debido a la creciente preocupación por los efectos del consumo de alcohol en la salud, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Heineken es la cervecera que más tiempo está tardando en recuperarse. El año pasado, la compañía anunció que recortaría alrededor del 7por ciento de su plantilla para optimizar las operaciones y mejorar la productividad.

En tanto, a principios de abril, según informó Constellation Brands, las ventas de cerveza orgánica, que miden las variaciones en el volumen de ventas, se sitúan en un rango de entre un descenso del 1 por ciento y un aumento del 1 por ciento en el presente ejercicio. Este rango se encuentra por debajo de la estimación promedio de los analistas, que prevé un incremento del 2.2 por ciento.

Mientras tanto, las marcas de cerveza de Constellation han tenido mejor desempeño. Modelo se ha convertido en la cerveza más vendida en Estados Unidos, superando a Bud Light, según datos recopilados por Circana.