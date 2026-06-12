(VIDEO) Diputado del PT lleva banda para tocar narcocorrido en Congreso de Michoacán pese a prohibición

Diputados del Congreso de Michoacán votaron el año anterior la iniciativa para prohibir los narcocorridos.

MORELIA.- Aunque en Michoacán la apología del delito se castiga por la ley, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García llevó al recinto a un grupo musical a interpretar un narcocorrido.

En plena sesión parlamentaria, el diputado de extracción petista cantó la melodía ‘Se les peló Baltazar’. La banda de música Carnavalito acompañó al legislador con una ruidosa interpretación.

Ese hecho causó controversia entre los diputados que conforman la Cámara de Diputados de Michoacán.

El propio diputado del PT subió a sus redes sociales el momento en que se escuchaba el narcocorrido, pero momentos después lo bajo.

Diputado Baltazar Gaona violó la ley que él mismo votó

En Michoacán, existen restricciones vigentes en el estado sobre la apología de la violencia. E incluso los propios diputados votaron el año anterior la propuesta del Ejecutivo estatal de prohibir los narcocorridos.

Pero el diputado Baltazar Gaona fue el encargo de violar la ley que el mismo votó a favor.

La interpretación fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, el citado diputado. El acto tuvo lugar durante una celebración dentro del recinto legislativo donde ingresó la Banda Carnavalito, originaria de Tarímbaro.

El corrido interpretado está dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias ‘El Balta’, conocido como uno de los primeros socios de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en el Cártel de Sinaloa.

¿Qué dice la ley sobre los narcocorridos en Michoacán?

Este suceso parlamentario choca directamente con las políticas estatales oficiales:

Prohibición de apología del delito: el gobierno de Michoacán mantiene un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos que hagan apología del crimen organizado en eventos públicos.

Medidas y sanciones: las autoridades estatales han establecido que todo evento o espectáculo público que promueva la narcocultura puede ser cancelado.

Sanciones administrativas: el decreto contempla la imposición de multas, la clausura de recintos e incluso acciones legales para quienes autoricen o faciliten espacios para la promoción de estos temas en eventos masivos.

El diputado Baltazar Gaona también es conocido por ser un cacique en el municipio de Tarímbaro, donde regala a la gente más pobre dinero en efectivo. La familia Gaona, además, ha sido señalada por presuntamente tolerar actividades relacionadas con el huachicoleo en la región conurbada de Morelia.