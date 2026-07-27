‘A la promoción de la libertad’: Vicente Fox acudirá a la toma de protesta de Keiko Fujimori

Vicente Fox compartió imágenes de su viaje a Perú para la investidura de Keiko Fujimori.

¡No llevó las botas! El expresidente Vicente Fox confirmó que irá a la toma de posesión de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, que tendrá lugar el martes 28 de julio.

En sus redes sociales, el exmandatario mexicano aseguró que su visita a Sudamérica servirá para promocionar “la justicia, la democracia, la libertad, la economía de mercado, los derechos humanos y el imperio de la ley”.

La publicación venía acompañada de una foto de Vicente Fox, en la que se mostró por delante de un avión, sin sus características botas y con un bastón para apoyarse al caminar.

En años recientes, el expresidente Vicente Fox se ha inclinado por gobiernos conservadores en Latinoamérica y en contra de administraciones de izquierda, esto desde sus redes sociales principalmente.

Además, la visita a Perú para la investidura de Keiko Fujimori ocurre un par de años después de que Vicente Fox intentara entrar a Venezuela para ser observador en las polémicas elecciones que ganó Nicolás Maduro.

Vicente Fox, en bloque vs la 4T

Sin cargo público y lejos de la administración pública desde hace 20 años, Vicente Fox utilizó sus redes sociales en las últimas semanas para protestar en contra de la detención de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California vinculado a proceso por huachicol fiscal.

A través de la organización Unidos por México, que nació en 2024, Fox se unió a un bloque de exgobernadores y políticos de oposición que calificaron la detención como una falta a la presunción de inocencia, así como una pérdida de legitimidad en la justicia mexicana.

La carta en la que acusaron que el Gobierno supuestamente violó los derechos de Ernesto ‘N’ con su detención, fue firmada por Vicente Fox y por estos exgobernadores: