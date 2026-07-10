Con Perú, sí: México, abierto a ‘recuperar la relación’ tras declaraciones de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori dijo que tiene las intenciones de reestablecer relaciones diplomáticas con México. (Shutterstock / Cuartoscuro).

Días después de que se declarara a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú, la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia de prensa matutina de este viernes, que está dispuesta a reaudar relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, decidieron. (...) Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar”, dijo Sheinbaum.

La ruptura de relaciones diplomáticas se dio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y comenzó cuando México dio asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, luego de que participara en el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo.

En tanto, Fujimori dijo que está interesaa en retomar las relaciones con México el jueves. Antes, Sheinbaum no había expresado sus inteciones de ‘limar asperezas’ con el país sudamericano.

“De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, dijo Keiko Fujimori en declaraciones a periodistas tras participar en un acto en la Municipalidad de Lima, sin dar más detalles del tema.

Sheinbaum no busca resolver diferencias con Ecuador

En cambio, Sheinbaum no ha expresado intenciones de hablar con el gobierno de Ecuador y reestablecer las relaciones diplomáticas con Daniel Noboa.

México también rompió relaciones con Ecuador, luego de que el 5 de abril del 2024 se asaltara a la Embajada mexicana en Quito para buscar y detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Luego de que los agentes entraran por la fuerza a la sede diplomática, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó en su cuenta de X la “violación flagrante al derecho internacional, a la soberanía” del país.

AMLO también ordenó que la Cancillería mexicana declarara de inmediato “la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”.

A ello se suman los aranceles del 27 por ciento que Ecuador impusó a México a inicios del 2025 y los comentarios de Sheinbaum sobre los camarones, al decir que son más ricos los de Sinaloa, que los de el país gobernador por Noboa.

Ecuador ha tenido intenciones de reestablecer relaciones, luego de que AMLO dejó la presidencia, pero Sheinbaum no cede.

“Hay un juicio, tiene que resolverse ese juicio. Si Ecuador asume lo que está pidiendo México en ese juicio, pues ya es distinto, pero tendría que cumplirse todo lo que está planteando México”, expresó Sheinbaum en junio de 2024, antes de su investidura.

En abril del 2026, la mandataria mexicana sepultó cualquier posibilidad de diálogo con el país. “No se van a reanudar las relaciones y, además, fue muy dudoso su triunfo (de Noboa en las elecciones presidenciales de su país)”, expuso el 16 de abril de 2025 la gobernante mexicana en su conferencia matutina.