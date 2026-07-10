Esthela Damián destaca potencial de Tierra Caliente y refrenda apoyo a las juventudes de Guerrero

Esthela Damián está entre las aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Morena.

Durante una gira por la región de Tierra Caliente, Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de Presidencia, sostuvo encuentros con líderes políticos y sociales.

La exfuncionaria federal promovió la defensa de la soberanía nacional y reiteró su compromiso con el desarrollo de los jóvenes de Guerrero.

Damián Peralta asistió como invitada especial a la ceremonia de graduación de 167 estudiantes de la Preparatoria Número 18, donde reconoció el esfuerzo de las y los egresados, así como la fortaleza de los habitantes de la región.

Ante estudiantes, padres de familia y docentes, aseguró que la población de Tierra Caliente se distingue por el carácter, a la que describió como un pueblo resiliente que “no sabe rendirse” frente a las adversidades.

Durante su mensaje, afirmó que continuará impulsando iniciativas en favor de las nuevas generaciones, al considerar que representan un eje prioritario para el desarrollo de Guerrero.

“Siempre me ha gustado mucho trabajar con los jóvenes, tengo una vena muy fuerte en este tema. Inspirarlos, motivarlos y empujarlos a que logren cada uno de sus sueños a partir de una meta que han concluido, es algo extraordinario y prioritario para nuestro movimiento”, expresó.

En entrevista, la exfuncionaria federal destacó que Tierra Caliente cuenta con un amplio potencial económico y productivo que, afirmó, debe proyectarse a nivel internacional. En ese sentido, propuso fortalecer actividades como la agricultura de exportación, especialmente la producción de melón, uno de los cultivos representativos de la región.

Planteó impulsar proyectos para obtener denominaciones de origen que permitan preservar y dar mayor reconocimiento a la riqueza cultural y artesanal de Guerrero. Entre los productos que mencionó se encuentran el sombrero calentano elaborado en Tlapehuala y la gastronomía tradicional de la región.

“El calentano y la calentana tienen una fuerza y un carácter único porque siempre salen adelante ante cualquier adversidad. Esta es una tierra muy próspera para producir. Su gastronomía y su artesanía debieran tener denominaciones de origen, dándoles la relevancia y el reconocimiento internacional que merecen”, señaló.

Al concluir su recorrido, Damián Peralta afirmó que continuará visitando distintas regiones de Guerrero para mantener el contacto con la ciudadanía y fortalecer las acciones de promoción de la soberanía nacional, acompañada de un equipo de colaboradores y jóvenes voluntarios.

“Esthela Damián está a sus órdenes y va a seguir caminando con paso firme por todos los puntos de Guerrero. Hoy me tocó estar aquí en Tlapehuala, la tierra del sombrero, y me llevo todo el cariño de su gente”, concluyó.