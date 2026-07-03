Esthela Damián convoca a maestros de Guerrero y a pobladores de Coyuca a defender la soberanía nacional

Esthela Damián participa en la encuesta de MORENA para definir los perfiles para las elecciones 2027 en Guerrero.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta convocó al magisterio guerrerense y a pobladores de Coyuca de Benitez a la magna Asamblea Informativa que en Defensa de la Soberanía Nacional se realizará este sábado 4 de julio en Acapulco.

En una Asamblea Informativa con maestras y maestros enfatizó que su mística de trabajo se basa en el territorio y no en el escritorio, caminando no para pedir, sino para escuchar de manera permanente y resolver las problemáticas de la gente junto a los líderes comunitarios y educativos.

En este sentido, representantes del magisterio local alzaron la voz para sumarse con determinación a la defensa de la patria y del modelo educativo humanista que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los docentes manifestaron que la educación pública es el motor principal para rescatar a las juventudes y alejar a las nuevas generaciones de las conductas antisociales, un eje estratégico en el que Esthela Damián posee probada experiencia a nivel nacional.

En su visita a Coyuca de Benítez, la exconsejera jurídica federal calificó como una “irresponsabilidad” lanzar promesas sin tener un cargo.

Arropada por los pobladores de Coyuca de Benitez, Damián Peralta se declaró lista para ganar la encuesta interna de MORENA y consolidar el relevo generacional en la entidad.

“Yo no sé hacer política solas, yo no sé llegar y pensar que lo vamos a lograr solo porque a nosotros se nos ocurre; tenemos que hacer un gran colectivo, tenemos que sumar al pueblo porque ellos son los que mandan. Decía nuestro ex presidente Andrés Manuel López Obrador y también nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’. Yo no voy a ser eternamente consejera, ni eternamente diputada, ni eternamente subsecretaria; yo soy Esthela Damián, camino como cualquiera de ustedes y estoy llena de optimismo porque tenemos la honestidad de nuestro lado”, finalizó.