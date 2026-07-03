Inglaterra prepara plan para enfrentar a la Selección: Así combatirán la altura de la Ciudad de México

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, admitió que una de sus principales preocupaciones es la altitud a la que se jugará el partido en la capital. (Foto: EFE)

¡Hasta Sergio Pérez, el piloto mexicano de la Fórmula 1, lo sabe! El partido entre Inglaterra y la Selección Nacional tiene una complicación clave para los Three Lions: la altitud de la Ciudad de México, una condición para la que ya tienen una estrategia.

El encuentro, que se disputa este domingo en el Estadio Ciudad de México, es clave: ambas selecciones se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, un torneo en el que el equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre se mantiene invicto.

Aunque la Selección de Inglaterra cuenta con estrellas del futbol europeo, Thomas Tuchel, director técnico del equipo, admitió que el duelo presenta dificultades, en especial por la altitud a la que se jugará el partido del Mundial 2026.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2,240 metros de altitud Ciudad de México. EFE (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días”, comentó. Por ello, la planeación será clave.

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Luego de vencer a República Democrática del Congo gracias a dos goles de Harry Kane, la Selección de Inglaterra regresó de Atlanta a Kansas City para que sus jugadores pudieran recuperarse.

Ese partido se disputó a unos 300 metros sobre el nivel del mar, pero ahora jugarán a 2 mil 240 metros de altitud en la Ciudad de México, una diferencia que consideran representa una gran ventaja para los jugadores de Javier Aguirre.

Para limitar las consecuencias de la hipoxia, Inglaterra viajará el viernes a última hora de la tarde y se instalará por la noche en la capital mexicana. La medida forma parte de la estrategia para reducir los efectos de la altura en los futbolistas.

El equipo de Thomas Tuchel apuesta por la “ventana de 36 horas”, el periodo en el que el cuerpo aún no sufre de forma severa las consecuencias de competir en altura, con el objetivo de minimizar los efectos de la hipoxia.

Harry Kane metió los dos goles que le dieron el pase a Inglaterra. EFE (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

La Cleveland Clinic explica que la hipoxia ocurre cuando los tejidos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno, lo que provoca dificultad para respirar o pensar con claridad, además de otros síntomas como:

Inquietud

Dolor de cabeza

Confusión

Ansiedad

Frecuencia cardíaca rápida

Respiración rápida

La revista científica Nature explica que el principal efecto de la altitud es la hipoxia hipobárica, la cual reduce la disponibilidad de oxígeno y desencadena una serie de respuestas fisiológicas. Además, señala que la mejor manera de prevenir sus efectos es mediante una aclimatación adecuada.

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La Selección de Inglaterra llegará a la Ciudad de México este viernes por la noche. La BBC Sports reportó que la ubicación del hotel del equipo permanecerá en secreto tras lo ocurrido con Ecuador.

Un día antes del partido contra México en el Estadio Ciudad de México, aficionados llevaron una ‘serenata’ a los futbolistas de Ecuador para impedir que tuvieran un buen descanso antes del encuentro.

La BBC añade que los jugadores de Inglaterra también contarán con máquinas de ruido blanco, una medida con la que buscan garantizar un ambiente tranquilo antes del partido del domingo.

Tuchel e Inglaterra visitarán la Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

Los Three Lions también realizarán un entrenamiento ligero en Cantera Pumas el sábado. Será el domingo 5 de julio cuando lleguen al Coloso de Santa Úrsula para disputar el encuentro en el que buscarán su pase a los cuartos de final.

México ha ganado los tres partidos que ha disputado en este Mundial en el Estadio Ciudad de México, frente a equipos que utilizaron distintas estrategias para limitar los efectos de la altura.

Sudáfrica se concentró 10 días antes en Pachuca, a una altitud superior (2 mil 460 metros), pero perdió 2-0. La República Checa esperó hasta la víspera y fue goleada 3-0. Ecuador, que tuvo un complicado traslado de nueve horas y denunció que aficionados mexicanos perturbaron el sueño de sus jugadores, también cayó por 2-0.

Con información de EFE.