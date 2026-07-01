Inglaterra ya cayó en el Azteca: Este es el mayor temor del DT por el partido ante México

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel aceptó las posibles dificultades que su equipo enfrentará ante los 2,240 metros de altitud en el Estadio Ciudad de México, para enfrentar al ‘Tri’ en los octavos de final del Mundial y en donde Diego Armando Maradona marcó dos antológicos goles hace 40 años.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, dijo Tuchel con respecto al encuentro en México del próximo domingo 5 de julio.

Tuchel no piensa en la histórica eliminación de Alemania en el Azteca

Tuchel no hizo mención sobre el partido de cuartos del Mundial del Mundial de México 1986 cuando le preguntaron en conferencia sobre el estadio y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo de hoy en Atlanta.

“Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”, explicó el alemán, sin mencionar aquel partido de hace 40 años.

En ese estadio en ‘el Pelusa’ eliminó a una formación inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la ‘Mano de Dios’ y después al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras se libraba de seis ingleses, incluido el portero Peter Shilton.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2,240 metros de altitud Ciudad de México. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Tuchel sí habló de otra maldición rota: desde la final que ganó en 1966 Inglaterra no había ganado hasta hoy una eliminatoria mundialista si le habían anotado primero.

“Esa es una buena señal, muy buena”, añadió el expreparador del Paris Saint-Germain, que consideró que la remontada inglesa de hoy “simplemente muestra el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración” de la selección que dirige.

‘Aprovechamos las pausas de hidratación’: Tuchel

Tuchel consideró que su equipo fue hoy el mejor en la cancha y alabó su capacidad para no aceptar la derrota y su insistencia ante la portería congoleña, donde Lionel Mpasi tuvo una actuación estelar que mantuvo a Inglaterra sin goles hasta el minuto 75.

Preguntado sobre la dependencia del equipo de su capitán, Harry Kane, que hoy anotó los dos tantos, el seleccionador de Inglaterra aseguró que no contempla jugar sin él.

“Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)”, explicó.

Harry Kane metió los dos goles que le dieron el pase a Inglaterra. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Después de que Inglaterra saliera refrescada y con mejor juego después de ambas pausas de hidratación, Tuchel dijo que simplemente tratar de sacar provecho de una situación que en realidad no le gusta.

“Intento aprovechar al máximo la situación, pero sabes que realmente no me gustan (las pausas de hidratación). Disfruto más del fútbol cuando se desarrolla con un impulso que se va acumulando”, dijo.