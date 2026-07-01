(Video) Pipa cargada de combustible vuelca y explota; cierran carretera México-Veracruz

Una pipa cargada con combustible estalló en la carretera México-Veracruz. (Captura de pantalla de video)

Una pipa estalló en la carretera México-Veracruz en el municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, lo que dejó un saldo preliminar de un muerto y un herido, según el coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia.

La unidad comenzó a arder y se reportaron fuertes explosiones, por lo que la circulación en ambos sentidos se detuvo y servicios de emergencia acudieron al sitio. El incendio ya fue controlado, pero continúan las acciones de resguardo y el cierre de la carretera para mitigar riesgos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) desplegó un operativo interinstitucional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) del estado.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, así como servicios de atención prehospitalaria y autoridades de los tres órdenes de gobierno, participaron en la atención de la emergencia.

¿Qué se sabe del accidente de una pipa en Tlaxcala?

En un video compartido en redes sociales puede apreciarse cómo al girar en una curva el conductor de la pipa pierde el control y el contenedor se desprende e invade el carril contrario.

Instantes después se aprecia el gas saliendo del vehículo. Un automóvil logró pasar la nube blanca antes de que la pipa quedara envuelta en llamas.

Lorena Cuéllar, gobernadora del estado, informó que ordenó instalar una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento al accidente registrado.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se desplegó un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Nuestra prioridad es proteger la integridad de la población, atender la emergencia y brindar todas las condiciones para que los cuerpos de auxilio realicen su labor con seguridad”, escribió la mandataria estatal en X.

Alternativas viales tras explosión de una pipa en la carretera México-Veracruz

Para evitar el tramo de la carretera México-Veracruz que cruza por Hueyotlipan, una de las mejores alternativas es tomar la autopista México-Puebla (150D) y continuar por Acatzingo, Esperanza, Orizaba y Córdoba.

Otra opción es viajar por la ruta México–Pachuca–Tuxpan–Veracruz, pasando por Pachuca, Tulancingo, Nuevo Necaxa, Tihuatlán y Cardel.

Esa ruta atraviesa la Sierra Norte de Puebla, por lo que presenta un trayecto con más curvas.

Si el destino es Xalapa o el puerto de Veracruz, también es posible desviarse desde Puebla hacia Perote y continuar por Xalapa. Esta alternativa evita el paso por Hueyotlipan y permite ingresar al estado de Veracruz por un punto distinto.