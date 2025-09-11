¿Chofer de la pipa de gas que estalló en Iztapalapa es investigado y cuál es su estado de salud?

Clara Brugada dijo que el Gobierno de la CDMX actualizará la información sobre las víctimas de la explosión de una pipa cada ocho horas.

¿Quién tuvo la culpa de la explosión de una pipa de gas de la empresa Silza que provocó la muerte de ocho personas en Iztapalapa? Una de las personas sospechosas es el chofer de la unidad, identificado como Armando ‘N’ de 49 años.

El chofer de la unidad fue traslado primero a un hospital del Estado de México y después movido al Hospital Magdalena de las Salinas, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, durante la noche del 10 de septiembre.

¿Cuál es el estado de salud del chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa?

Clara Brugada, jefa de Gobierno, dio una conferencia de prensa en la que actualizó la información sobre los más de 90 heridos que dejó la onda expansiva provocada por la explosión de una pipa de gas en Puente de la Concordia.

En el caso del chofer de la pipa, la funcionaria dijo que está “en situación crítica y custodiado”.

Bertha Alcalde, fiscala de la CDMX, aclaró que si bien el trabajador está bajo el resguardo de las autoridades, técnicamente no se le considera como detenido.

“En su caso, de acuerdo a su salud vamos a determinar cuándo y si se va a judicializar” su expediente, agregó.

¿Qué ocasionó la explosión de la pipa de gas de Silza?

Bertha Alcalde remarcó que las investigaciones sobre la explosión aún están en desarrollo. No obstante, agregó que por ahora, la hipótesis más probable es que el chofer de la pipa iba a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura del camión.

“Hay varias líneas de investigación. Trabajan nuestras áreas periciales en materia de química, criminalística, explosiones y, muy importante, nuestros peritos en tránsito terrestre. El exceso de velocidad es una de las líneas de investigación y estamos próximos a concluir los peritajes que tienen que ver con esto”, comentó.

¿Qué sabemos de la empresa para la que trabajaba el chofer de la pipa accidentada?

Silza Gas es una filial del Grupo Tomza, un conglomerado que está en manos de los empresarios Tomás Zaragoza Ito y Tomás Zaragoza Fuentes.

En 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) multó por 2 mil 414 millones 51.954 pesos a 53 empresas y 34 personas por manipulación de precios de gas LP; entre las compañías multadas se encontraba Grupo Tomza, así como Soni, Simsa, Uribe y otras.

Grupo Tomza y otras empresas fueron acusadas de ejercer prácticas monopólicas absolutas para evitar competir entre sí.