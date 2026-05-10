Policías al servicio del Cártel de Sinaloa: Uno alertaba a Los Chapitos y otro les vendía balas, según EU

EU acusa a exmandos de seguridad en Sinaloa de presuntamente proteger a Los Chapitos a cambio de sobornos millonarios.

Al menos dos policías de Sinaloa protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, a cambio de “cuantiosos sobornos” que colectivamente suman millones de dólares. Así lo establece una acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El documento expone una presunta red de colaboración entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa y Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, señalada por Washington como responsable del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La acusación, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que mandos policiales y autoridades locales habrían protegido a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El documento apunta al Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y a altos mandos de seguridad en Sinaloa, quienes habrían colaborado con la organización criminal encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mediante la filtración de información sensible, protección institucional, venta de municiones y su posible participación en actos de violencia y represalias atribuidos al cártel.

“Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cártel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos”, señala la acusación de los fiscales estadounidenses.

El expediente judicial también refiere la existencia de supuestas reuniones entre funcionarios de seguridad y líderes de Los Chapitos.

Entre los nombres mencionados figuran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, quienes, según autoridades de EU, habrían operado en beneficio del cártel entre 2017 y 2024.

Gerardo Mérida habría alertado a Los Chapitos sobre 10 redadas, según EU

Gerardo Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Ocupó el cargo entre septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de EU, el exfuncionario habría utilizado su posición para advertir a Los Chapitos sobre operativos de seguridad y redadas policiales en laboratorios de droga, a cambio de pagos mensuales en dólares.

En total, Mérida Sánchez habría alertado sobre al menos 10 operativos dirigidos contra integrantes de la facción encabezada por Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, lo que, de acuerdo con los fiscales, permitió la huida de miembros de la organización y el retiro de evidencia.

“En o alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado, como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, SANCHEZ no interfirió con las operaciones de narcotráfico de Los Chapitos, incluyendo no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos aviso anticipado de las próximas operaciones policiales, incluyendo redadas en laboratorios de drogas.”, se lee en la acusación.

Gerardo Mérida es uno de los 10 señalados por el Departamento de Justicia por presuntos vínculos con el narco. (Cáptura de pantalla)

‘Tornado’ habría vendido municiones y alterado reportes policiales

En el mismo expediente aparece José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, a quien fiscales estadounidenses atribuyen una relación aún más cercana con Los Chapitos.

De acuerdo con la acusación, Dionisio Hipólito habría participado en la venta de municiones y cargadores para rifles de asalto destinadas a integrantes del grupo criminal, además de intervenir en reportes policiales relacionados con arrestos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa modificaba informes oficiales para favorecer a miembros del cártel o minimizar incidentes relacionados con sus operaciones.

“HIPOLITO permitió a Los Chapitos operar sin interferencias en su jurisdicción, instaló a otros agentes de policía que estaban en la nómina de Los Chapitos y/o que de otra manera apoyaban a Los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa, y estuvo involucrado en dar a los Chapitos aviso anticipado de operaciones policiales...”, refiere la acusación.

¿Quién es Dionisio Hipólito, presunto colaborador de Los Chapitos?

Se desempeñó como subdirector de la policía de Sinaloa entre 2017 y 2022, además de haber ocupado distintos cargos dentro de la corporación entre 2012 y 2024. Durante estos periodos, detalla el documento, el exfuncionario habría recibido sobornos de aproximadamente 6 mil dólares mensuales.

“A cambio, protegió a Los Chapitos, incluyendo no arrestar a miembros que portaban drogas y/o armas de fuego, y autorizando la liberación de miembros de los Chapitos que habían sido arrestados.”, agrega.

En una de las descripciones incluidas en el documento se precisa además que “HIPOLITO —referido como ‘Tornado’— recibió un soborno de aproximadamente 100,000 pesos (cerca de 5,450 dólares estadounidenses) cada mes de Los Chapitos”.

El expediente también señala que ‘Tornado’ sostuvo reuniones con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, identificados por Washington como líderes de Los Chapitos. Esos encuentros habrían servido para coordinar apoyos y protección a favor de la facción criminal.

“Mientras era Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, HIPÓLITO y ciertos comandantes bajo su control se reunieron con Iván y Ovidio. En una de esas reuniones, HIPÓLITO y los comandantes confirmaron que estaban al servicio de Los Chapitos y acordaron informarles sobre futuras asignaciones que HIPÓLITO y sus comandantes recibieran de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, incluyendo asignaciones relacionadas con operaciones antinarcóticos.“, detalla la acusación.

FGR pide prueba a Estados Unidos de las acusaciones contra funcionarios mexicanos

Días después de que se reveló la acusación de EU contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) exigió pruebas y documentos necesarios a EU relacionados con la acusación.

Tras analizar el documento del Departamento de Justicia de EU, la FGR considero que “no hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detencion provisional”, detalló Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

Posteriormente, la FGR envió la solicitud de enviar las pruebas y documentos necesarios a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que es la encargada de hacer la solicitud formal.