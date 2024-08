Rubén Rocha pidió apoyo al Cártel de Sinaloa para su gubernatura: ‘Los conozco y así es la cosa aquí’

¿Entonces sí conoce al “Mayo” Zambada? Rubén Rocha Moya reconoció en 2021, cuando aún era gobernador electo de Sinaloa, que logró liderar “la tierra que lo vio nacer”, después de sentarse a platicar con capos mexicanos.

De acuerdo con la versión del periodista Salvador García Soto, quien lo entrevistó hace 3 años después de aceptar una comida con el mandatario estatal, Rocha Moya confesó que pidió el apoyo de los cárteles mexicanos para gobernar Sinaloa, pues “aquí todo mundo sabe cómo está la cosa”.

“Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, comentó el gobernador.

En aquella ocasión, Rubén Rocha le explicó al comunicador que entre sus planes no estaba competir por la gubernatura porque no es “tan político, pero el presidente (AMLO) me pidió que compitiera y no podía decirle que no”, le comentó durante el trayecto al restaurante donde comerían.

En dicha salida, el periodista aseguró que el morenista se veía emocionado, ya que estaba a punto de “convertirse en gobernador de su tierra”, además de que, dijo, la transición con el exgobernador Quirino Ordaz Coppel estaba “a toda madre”.

¿Qué dijo ‘El Mayo’ Zambada sobre la supesta reunión con el gobernador de Sinaloa?

“El Mayo” Zambada admitió en una carta que fue capturado el mismo día que Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, le pidió asistir a una reunión con Rubén Rocha Moya para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de Sinaloa.

En el escrito, el capo mexicano aseguró que él sabía que habían constantes desencuentros entre el gobernador de Sinaloa y el diputado electo. “Yo era consciente de una continua disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)”, explicó.

En el encuentro, el cofundador del Cártel de Sinaloa reveló que también esperaba a Iván Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”, aparte de Héctor Cuen, quien fue asesinado ese mismo día, y del gobernador Rocha Moya.

Por ello, decidió asistir el pasado 25 de julio al rancho y centro de eventos “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo dicha reunión, la cual estaba programada a las 11 de la mañana. Sin embargo, fue secuestrado y porsteriormente entregado a las autoridades de Estados Unidos cuando Joaquín Guzmán López le pidió que lo siguiera.

Rubén Rocha responde a supuesta reunión con ‘El Mayo’ Zambada: ‘Cayó en la trampa’

Durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar en Culiacán, Rubén Rocha Moya desmintió la versión del narcotraficante que asegura que el día de su detención en Texas, fue emboscado por el hijo de ‘El Chapo’, Joaquín Guzmán López, bajo la mentira de que se reuniría con el gobernador del estado y el diputado electo, Héctor Melesio Cuén.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie (…) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (‘El Mayo’), pues cayó en la trampa”, expresó frente a AMLO y Sheinbaum.

Rocha Moya aclaró que nunca fue llamado para resolver ninguna disputa, como sostiene Zambada en la carta que fue difundida este sábado a través de su abogado Frank Pérez. El gobernador incluso mencionó que estuvo fuera durante ese día y regresó en las primeras horas del día siguiente.

También pidió al presidente López Obrador que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que abra una investigación para aclarar la versión de Zambada García sobre la supuesta reunión que habría ocurrido el 25 de julio.