Ken Salazar, acusado de ‘mentiroso’ por México: ¿Cuándo sale el libro del exembajador de EU?

El exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, publicará este año un libro en el que narrará su trayectoria política como funcionario en dicho país, tras ocupar puestos clave relacionados con la crisis migratoria.

El libro de Salazar, titulado ‘Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva’, “recorre la relación entre Estados Unidos y México desde sus orígenes hasta la actualidad”, indica parte de la descripción de esta obra en Amazon.

La familia de Ken Salazar es mexicoestadounidense, y es desde ese punto que el exembajador narra sus raíces en el suroeste de Estados Unidos, y su conexión con el río Bravo (río Grande), su paso por sus estudios en Derecho y su trayectoria como político.

Actualmente el libro de Ken Salazar está en preventa en Amazon, con un costo de 296 pesos en su versión digital para Kindle y en 519.43 pesos en físico. De acuerdo con el sitio web, ‘Borderlands’ de Salazar estará disponible a partir del 28 de julio.

Salazar fue embajador de Estados Unidos en México de 2021 a enero de 2025, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, mientras Andrés Manuel López Obrador era el mandatario mexicano.

Sheinbaum cuestiona a Ken Salazar sobre la captura del ‘Mayo’ Zambada

Actualmente, el exembajador Ken Salazar está ‘bajo la lupa’ de México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum apuntara que el exfuncionario mintió al Gobierno mexicano, luego de que hace dos años Salazar negara su participación en la detención lograda por EU contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El 25 de julio de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas junto con Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, como confirmó el Departamento de Justicia estadounidense en el momento.

Tras la detención de Zambada, el entonces presidente López Obrador acusó al gobierno de Joe Biden por la falta de cooperación del país vecino, luego de que no se entregara información sobre la captura del capo. EU solo reveló que llegó un avión a El Paso, Texas, con Guzmán López y Zambada, a quienes detuvo al momento. EU se ha negado a revelar más.

A raíz de esto, este martes, la secretaria Rosa Icela Rodríguez recordó que en agosto de 2024, el exembajador Salazar negó haber participado en la detención de Zambada.

Sheinbaum recordó en su conferencia de este martes que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró en 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación, pero señaló que un reportaje reciente sostiene que el FBI atribuye a esa agencia el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado a territorio estadounidense.

“En días recientes supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es: ¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este martes 7 de julio.

La gobernante mexicana sostuvo que, de confirmarse esa participación sin conocimiento del Gobierno de México, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR ) reclamó información al Gobierno estadounidense sobre este incidente e incluso el entonces fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, señaló que Ismael Zambada fue secuestrado en Culiacán y llevado en avión a una ciudad estadounidense.

En el mismo mes, Salazar mostró una serie de cartas que mostraban que hubo comunicación de Estados Unidos con el Gobierno mexicano tras la detención del ‘Mayo’. Sin embargo, las autoridades mexicanas han sostenido que no fueron notificadas previamente sobre el operativo que terminó en la detención de Zambada.

De acuerdo con adelantos del libro de Ken Salazar mostrados por José Díaz Briseño y retomados por el columnista Raymundo Riva Palacio, el exembajador revelaría en la publicación que AMLO “estaba muy preocupado” con lo que pudiera revelar Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, sobre políticos mexicanos que presuntamente tendrían vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El libro ‘Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva’ de Salazar será publicado en julio de este año.

Con información de EFE.