Las condiciones que ‘El Mayo’ Zambada pone para su ‘última morada’; debe tener un nivel médico

'El Mayo' Zambada acepta cadena perpetua en un tribunal de EU mientras su defensa pide que sea recluido donde reciba atención médica.

Con la última carta enviada por la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, la petición principal del exlíder del Cártel de Sinaloa es pasar su cadena perpetua en un lugar ‘especial’ y diferente a una cárcel de máxima seguridad.

“Se aprovecha este espacio para pedir una especie de alivio a una sanción severa. Con esta carta previa a la sentencia es como si ‘El Mayo’ Zambada hubiera ‘tirado la toalla’”, dijo Alejandro Rincón, periodista en Nueva York, en entrevista con Azucena Uresti.

Rincón explica que con dicha carta se anticipa que la sentencia será de cadena perpetua y por eso se pide al juez que se tomen en cuenta sus condiciones de salud para que ‘El Mayo’ permanezca recluido en un lugar donde reciba atención médica al menos de primer nivel.

“Lo siguiente es esperar una respuesta del juez quien tomará en cuenta también la propuesta de sentencia. La persona que tiene la última palabra es el juez para la sentencia del próximo 20 de julio”, explicó el periodista.

¿Qué pidió ‘El Mayo’ Zambada en su carta?

Alejandro Rincón explicó que este tipo de cartas enviadas por la defensa a un juez son un espacio para pedir mejores condiciones al momento de dictar una sentencia, pero en este caso, ‘El Mayo’ Zambada pidió facilidades para enfrentar su condena.

Los abogados de Zambada entregaron una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos en su contra plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una sentencia de cadena perpetua y que no está solicitando una pena inferior a la prevista por la ley.

La defensa argumentó que, desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitó litigar el caso y no presentó mociones previas al juicio, lo que, según el documento, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.

El escrito también subraya que el narcotraficante no prestó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena.

En cambio, solicita al juez que tenga en cuenta su conducta durante el proceso al emitir una recomendación sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la sentencia.

México cuestiona posible participación de EU en la detención de ‘El Mayo’

Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas).

Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su conferencia ‘mañanera’ la versión de Estados Unidos sobre la captura del narcotraficante y preguntó “¿quién mintió?”, luego de que un reportaje reavivara las dudas sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo.

Sheinbaum recordó que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación.

*Con información de EFE