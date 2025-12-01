Hijo del ‘Chapo’ revela cómo fue el secuestro del ‘Mayo’ Zambada: Lo sacaron por una ventana y lo sedaron

Joaquín Guzmán López, el hijo del ‘Chapo’ Guzmán que se declaró culpable ante autoridades de Estados Unidos, sí planeó y participó en el secuestro del ‘Mayo’, que culminó con la detención de Ismael Zambada en EU en julio del año pasado.

Así lo afirmó el hijo del ‘Chapo’ Guzmán en su declaración durante la audiencia de este 1 de diciembre en Chicago. La versión de Guzmán López coincide con la que informaron las autoridades de EU a México desde que se dio a conocer el arresto del ‘Mayo’ Zambada, en lo que se catalogó como una ‘traición’.

Durante la audiencia de este lunes, Joaquín Guzmán López reconoció ser culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado.

A lo largo de su declaración, Joaquín Guzmán López, conocido como ‘El Güero’, y quien libró la pena de muerte, dio detalles sobre el secuestro de Ismael Zambada y cómo fue entregado a Estados Unidos.

Así fue cómo Los Chapitos ‘secuestraron’ al ‘Mayo’ Zambada

La declaración de Joaquín Guzmán López de este 1 de diciembre indica que, antes del 25 de julio del año pasado, se comunicó con ‘El Mayo’ Zambada, a quien se refieren como ‘individuo A’, para convocarlo a una reunión.

Para convencer al ‘Mayo’ de ir al encuentro el 25 de julio en Sinaloa, Guzmán López le comunicó que el objetivo de la reunión era “resolver un desacuerdo” en el que también estaban involucradas otras personas.

Cuando llegó ‘El Mayo’, Joaquín Guzmán López ya estaba en la reunión, y le pidió hablar en privado dentro de una habitación en el rancho en el que se encontraban.

Zambada accedió; sin embargo, desconocía que Joaquín Guzmán López le quitó el vidrio a la ventana de la habitación, ni se imaginaba que, una vez que estuvieran solos, el hijo del ‘Chapo’ cerraría la puerta con llave.

Sujetos que trabajaban para Los Chapitos entraron por la ventana y esposaron al ‘Mayo’ y le pusieron una bolsa en la cabeza.

Una vez que aseguraron al ‘Mayo’ Zambada, comenzó la operación para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Por lo que los hombres armados lo bajaron por la ventana y lo subieron a una camioneta, misma en la que manejaron unos 15 minutos para llegar a una pista de aterrizaje.

Dentro de la avioneta, que partió de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos, ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, iba amarrado de su asiento, y Joaquín Guzmán López le dio una bebida con sedantes, algunos de los cuales bebió él mismo y otros se los dio.

Finalmente, Zambada y Guzmán López llegaron a Nuevo México, donde los recibieron las autoridades para detenerlos.

¿Cuál era el objetivo de Los Chapitos al secuestrar al ‘Mayo’ Zambada?

La audiencia reveló que el objetivo de Guzmán López al ‘entregar’ al ‘Mayo’ era, entre otras cosas, “recibir un crédito de cooperación de Estados Unidos”.

Sin embargo, ‘El Güero’ reconoció que el Gobierno de Estados Unidos “no solicitó, indujo, sancionó ni aprobó el secuestro” del ‘Mayo’ Zambada, por lo que ni él ni su hermano, Ovidio Guzmán, detenido en enero de 2023, recibirán “crédito de cooperación” que les beneficie en EU.

Estas declaraciones se compartieron al Tribunal que lleva el caso para “determinar si existe una base fáctica para la declaración de culpabilidad y el decomiso penal del acusado”.

A lo largo de la detención y proceso contra Ovidio y Joaquín Guzmán López, han obtenido beneficios, desde el traslado de sus familiares a Estados Unidos, incluida su madre, Griselda, hasta un supuesto acuerdo con el que es posible que ‘El Ratón’ colabore con las autoridades de EU.

¿Cuál fue la ruta del vuelo que llevó al ‘Mayo’ Zambada a Estados Unidos?

Aunque en un principio se reportó que el vuelo partió de Hermosillo, Sonora, la declaración de Joaquín Guzmán López indica que el vuelo salió desde una pista aérea en Culiacán, Sinaloa, y llegó a Nuevo México, Estados Unidos.

La avioneta en la que viajaba ‘El Mayo’ Zambada, amarrado y sedado, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, aledaño con la ciudad de El Paso, Texas, y también conocido como Doña Ana County International Airport.