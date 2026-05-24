Subastan última guarida de ‘El Mencho’: ¿Cuánto quiere el Indep por la cabaña de lujo?

El Indep pide al menos 12.9 millones de pesos por la cabaña donde fue abatido 'El Mencho', en Tapalpa.

¿Andas en busca de una propiedad? Pues la cabaña que fue la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, podría ser tuya, ya que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subastará la cabaña donde fue abatido el entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información pública del Indep, la cabaña de lujo, ubicada en Tapalpa, Jalisco, forma parte de una subasta pública a sobre cerrado, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo.

El Indep lo describe como un terreno rústico, ubicado en Lote número 10, Manzana 8, Fraccionamiento Tapalpa Country Club, en el citado pueblo mágico de Jalisco, donde el pasado 22 de febrero las fuerzas federales ubicaron, se enfrentaron y abatieron a ‘El Mencho’.

Para adquirirlo, el precio de base de venta es de 12 millones 939 mil 520 pesos y se pide una garantía de 15 mil pesos.

¿Dónde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes se refugiaba dentro del complejo turístico Tapalpa Country Club, que se encuentra dentro de una zona boscosa.

El abatido líder del CJNG se escondía en esa cabaña de lujo del residencial privado, en medio del bosque y de una zona rústica de alta afluencia turística, a donde una de sus parejas sentimentales lo visitaba, y que fue lo que permitió ubicar a ‘El Mencho’.

Tapalpa Country Club es una exclusiva zona de cabañas de alta gama. (Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Al interior de la cabaña que ahora subaste el Indep fueron encontrados, principalmente, imágenes religiosas como un altar a la Virgen de Guadalupe y un papel con el Salmo 91 como amuleto de protección.

Asimismo, se encontraron restos de comida, utensilios de cocina, bebidas y medicamentos, ya que se presume que Oseguera Cervantes tenía diversos padecimientos hasta el momento de su muerte.

Tapalpa es un pueblo mágico de Jalisco. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Así es Tapalpa Country Club

Ubicado en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, el Tapalpa Country Club es un fraccionamiento residencial que se caracteriza por ser una zona de descanso, conformada por cabañas rústicas de alta gama, rodeada de árboles y naturaleza que le da exclusividad y privacidad.

En la zona operan distintos establecimientos, entre ellos el Hotel Tapalpa Country Club, que ofrece suites tipo cabaña y cuenta con campo de golf, además de otras opciones como Cabañas Ubuntu, Cabaña Country Club Tapalpa, Cabañas de los Pastores, La Pastora, Rancho Pinto y Relicario Campestre. También hay propiedades anunciadas en plataformas de renta vacacional, incluidas cabañas con casas del árbol y amenidades como canchas de pádel.