Trancazo al CJNG: Detienen a Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, posible sucesor de ‘El Mencho’

A dos meses de la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, autoridades federales asestaron un nuevo trancazo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de ‘El Jardinero’ durante un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit.

De acuerdo con García Harfuch, ‘El Jardinero’ cuenta con una orden de aprehensión en México y es buscado por autoridades de Estados Unidos, quienes solicitan su extradición.

Previo a su detención, Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por ‘El Jardinero’.

¿Quién es Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’?

Omar García Harfuch informó que fuerzas especial de la Secretaría de Marina fueron las responsables de la detención de ‘El Jardinero’, quien era considerado uno de los posibles sucesores de ‘El Mencho’ al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con información de la DEA, Audias Flores Silva nació en 1980, por lo que tiene 46 años.

Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de delitos relacionados con el tráfico de droga de México a EU. Entre los delitos que se le atribuyen a ‘El Jardinero’ están el de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína para su importación a Estados Unidos.

Además de ser conocido como ‘El Jardinero’, Audias Flores Silva manejaba una identidad como Gabriel Raigosa Plascencia y tiene los apodos de ‘Commandante’ ‘El Bravo 2’, ‘Audi’ o ‘El Mata Jefes’.

De acuerdo con información de inteligencia de las autoridades mexicanas, Audias Flores Silva es un operador regional del CJNG. El Cártel Jalisco Nueva Generación opera bajo su control en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Además, ‘El Jardinero’ es el presunto responsable de la comunicación pública y la propaganda del CJNG.

En la columna titulada ‘La sucesión del Mencho’, el periodista Raymundo Riva Palacio señala que Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, era el número 2 al frente del CJNG y lo describe como el “amo y señor de Puerto Vallarta, el epicentro de la violencia desatada en una tercera parte del país como respuesta al abatimiento de ‘El Mencho’”.

Audias Flores Silva, ’El Jardinero’, ya había estado en prisión

La información de autoridades de Estados Unidos establece que Audias Flores Silva ya estuvo preso en ese país. En esa ocasión cumplió una pena de cinco años de prisión luego de ser declarado culpable de tráfico de estupefacientes.

Después de recuperar su libertad, ‘El Jardinero’ regresó a México y, en 2016, fue arrestado por ser responsable de una emboscada contra policías mexicanos en Soyatlán, Jalisco.

Flores Silva fue liberado más tarde de la prisión mexicana después de luchar contra sus cargos en los tribunales mexicanos.