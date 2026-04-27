‘Le gustan los trancazos’: Mario Bautista sufre fractura tras pelea con Aaron Mercury en Supernova 2026

Mario Bautista no solo salió derrotado de su pelea en Supernova Génesis 2026 frente a Aaron Mercury, sino que también terminó con una lesión en la mano tras el intercambio de golpes en el evento desde la Arena CDMX.

El cantante fue noqueado en uno de los enfrentamientos más rápidos de la edición en una cartelera que también incluyó peleas como Karely Ruiz vs. Kim Shantal y Alana Flores vs. Flor Vigna.

Tras el evento, el propio Bautista dio a conocer detalles sobre su estado físico a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de la radiografía de su mano y confirmó la lesión con un breve mensaje: “Nudillo roto”.

Fiel a su estilo, el influencer acompañó la publicación con humor al escribir “Canelo, voy por ti”, en referencia a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Hasta el momento, el intérprete de ‘No Digas Nada’ no ha ofrecido más información sobre la gravedad de la fractura ni sobre el tiempo estimado de recuperación.

Además, Bautista reaccionó a su enfrentamiento con Aaron Mercury en otra publicación, en la que hizo alusión a lo breve que fue la pelea: “Duró más mi entrada alv, pinc#e Aaron Mercury, si te gusta agarrarte a trancazos”. como respuesta, Mercury posteó con deportividad al comentario: “Eres un crack”.

Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en Supernova 2026

La fractura de Mario Bautista se produjo durante su pelea contra Mercury, la cual ya venía cargada de tensión desde días previos. Ambos influencers protagonizaron varios intercambios de declaraciones, incluso apostaron hacerse un tatuaje como castigo para el perdedor, elegido por el ganador. Sin embargo, al momento de subir al ring, la historia fue distinta.

Solo bastó un minuto para que Aaron Mercury mostrara su superioridad luego de conectar varios golpes en el rostro de Bautista.

A mitad del primer round, Mario tuvo una caída y el réferi le dio conteo, pero permitió que continuara el combate. Unos segundos después se fue a la lona nuevamente y se le concedió la victoria a Aaron por nocaut técnico antes del final del asalto inicial.

“Increíble, fue una locura, él me metió un golpe que dije ‘madre mía’, está duro (...) siempre me repetía que en el inicio iba a existir un nocaut”, declaró el exhabitante de La Casa de los Famosos México en una entrevista a medios tras el combate en Supernova Génesis 2026. Las declaraciones fueron compartidas en el programa Sale el Sol.

Resultados de las peleas de Supernova Génesis 2026

La cartelera de Supernova Génesis 2026 tuvo distintos combates y estos fueron los resultados: