‘Supernova Strikers: Génesis’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver todas las peleas, round por rund?

¡El día ha llegado! Luego de una semana llena de actividades y mucha polémica, Supernova Strikers Génesis 2026 se celebra este domingo en la Arena Ciudad de México.

El evento de boxeo de celebridades, similar a Ring Royale, incluye la participación de Karely Ruiz vs. Kim Shantal, además de choques como Aarón Mercury vs. Mario Bautista o Alana Flores vs. Flor Vigna en una noche que promete mucha diversión.

‘Supernova Strikers: Génesis’ 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas

La segunda edición de Supernova Strikers se transmitirá este domingo 26 de abril en dos bloques que se podrán sintonizar de formas distintas.

El primero de ellos se conforma por un par de peleas que se podrá ver gratis en las redes sociales de Supernova Boxing (Twitch, YouTube, Facebook y TikTok) y, en el caso de las peleas estelares, estarán mediante Netflix con cualquier suscripción.

De acuerdo con la información de Supernova Boxing, así es como se podrán ver las peleas:

A partir de las 16:00 hrs (CDMX) en canales de Supernova:

Inicio stream — 16:00

Alfombra roja — 16:15

Milica vs Ari Geli — 17:15

Elabraham vs Nando — 18:00

A partir de las 19:00 hrs (CDMX) en Netflix

Lonche vs Willito — 19:00

Óscar Maydon — 19:30

Karely Ruiz vs Kim Shantal — 20:00

Ozuna — 20:30

Mario Bautista vs Aaron Mercury — 21:00

Carín León — 21:30

Alana vs Flor Vigna — 22:00

Según la boletera del evento, las puertas de la Arena se abren a las 15:00 horas, al mismo tiempo que las peleas preliminares con boxeadores profesionales —que no serán transmitidas— inician.

Además, La Cotorrisa y El Zar serán los comentaristas en la transmisión principal del evento, mientras que Juan Guarnizo y Berth Oh! serán los presentadores. El mítico anunciador Jimmy Lennon Jr. estará sobre el ring para vocear a los competidores.

Cartelera de Supernova Strikers Génesis: Esto debes saber sobre las peleas de HOY

Una de las peleas con las que inicia la noche es la de la española Ari Geli ante la argentina Milica. La ibérica cuenta con experiencia en dos entregas anteriores de La Velada del Año de Ibai Llanos, ambas con derrota; la sudamericana tiene tres peleas de experiencia, una de ellas en la edición pasada de Supernova, en donde venció a la mexicana Mercedes Roa.

La pelea, con ambas contrincantes en los 1.58 m de talla, está pactada en 56 kg. para Milica y 54.6 para Ari con guantes de 12 onzas. Acordaron 3 rounds de 2 minutos.

Otra pelea del primer segmento de la cartelera es la de dos debutantes en este tipo de eventos. Elabraham (1.90 m, 80 kg., guantes 14 oz.) y Nando (1.80 m, 74 kg., guantes 12 oz.) se enfrentarán en 3 rounds de 3 minutos.

Un enfrentamiento muy mediático y que ha incrementado en expectativa es la de Mario Bautista vs. Aarón Mercury. En el caso de Bautista, debutó el año pasado en Supernova, en una pelea donde, desafortunadamente, Westcol se retiró lesionado. Mercury tendrá su primera aparición sobre el ring.

La pelea promete condiciones muy similares: 1.72 m y 66.5 kg. para Mario y 1.73 m y 69 kg. para Aarón en una pelea pactada a 3 rounds de 3 minutos que se llevará a cabo sin careta.

Uno de los números estelares es el de la mexicana Alana Flores ante la argentina Flor Vigna. La streamer, busca su quinta victoria en un récord de cuatro victorias sin descalabros, mientras que la cantante y actriz también cuenta con dos victorias de experiencia.

Esta pelea tendrá una ligera ventaja física para Flor, quien mide 1.68 m. y acordó 60 kg., mientras que, con sus 1.56 m., Alana subirá a los 56 kg. La argentina se pondrá guantes de 16 onzas y la mexicana de 14 para compensar. Chocarán en 4 rounds de 2 minutos.

Un ‘tiro’ que poco a poco creció expectativa es el de Willito vs. Lonche. Ambos, amigos en la vida real, debutan en este tipo de eventos con apenas 2 cm. de diferencia y 1 kg. en favor de Willito, y con guantes de 12 onzas. Está por definirse si llevarán o no careta en los 2 rounds de 3 minutos pactados.

En este caso, los creadores de contenido apostaron dinero entre sí e, incluso, llegaron a los golpes durante la conferencia de prensa del miércoles.

La cartelera se cerró con el anuncio de Karely Ruiz en lugar de Lupita Villalobos para enfrentar a Kim Shantal. Durante la presentación, calentaron rápidamente la pelea por, supuestamente, una colaboración previa que incumplió la regiomontana y que terminó la amistad que había entre ambas.