‘A nuestros hijos también les gustaba el futbol’: Madres buscadoras marchan en CDMX por desaparecidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo sobre Calzada de Tlalpan para impedir el avance de los colectivos de madres y padres buscadores hacia el Estadio Azteca, durante la movilización en la que exigieron justicia y el esclarecimiento de los casos de personas desaparecidas.

Decenas de madres buscadoras marcharon sobre avenida Tlapan al sur de la Ciudad de México para llevar a cabo la acción de protesta “Iluminemos la búsqueda”, que tenía como objetivo denunciar la crisis de desaparecidos en el país.

“No pretendemos arruinar su fiesta, al contrario, esperamos puedan disfrutar de los partidos; a nuestros seres queridos también les gustaba el futbol y hoy no están aquí para presenciar la copa”, señalaron las familias que se dirigían al Estadio Banorte.

Las rastreadoras avanzaron sobre la vialidad sosteniendo un mosaico de fotografías de sus hijos, hermanos y seres amados, rostros ausentes. Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) estiman a que hay 130 mil desaparecidos en el país.

“¿¡Por qué los buscamos!?, ¡por que los amamos!, ¿hasta cuando?, ¡hasta encontrarlos!“, gritaban las madres de los desaparecidos.

Las buscadoras también pidieron empatía y soliraridad por su causa, y pidieron sumarse a sus acciones de lucha.

“A todas las personas que vienen a México a disfrutar del Mundial, les decimos que muestren empatía y respeten las protestas sociales; y se sumen a visibilizar la crisis de desapariciones, que nuestro gobierno minimiza”, indicaron.

SSC y funcionarios capitalinos impiden a buscadoras avance

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como funcionarios capitalinos vestidos con chalecos blancos impidieron el paso de los colectivos al llegar al tramo de “La última milla”, el perímetro de 1.6 kilómetros que estableció la FIFA para impedir el paso al Estadio a quienes no cuenten con boletos u autorización.

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto explicó a las buscadoras que no se les pemitiría pasar más allá, a pesar de que las madres reiteraron que su protesta era pacífica y legítima.

“Que se entienda que no es una necedad que no puedan pasar, simpelemte hay un evento internacional de la maxima importancia en unas horas”, explicó. “Son dos derechos concurrentes, de las personas que están buscando a un familiar, pero también el derecho de que se lleve a cabo la inauguración en las mejores condiciones”, añadió.

En imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar cómo Cravieto abandona el diálogo con las familias en medio de algunos empujones.

Las buscadoras pidieron no caer en confrontaciones y al reiterar que se trataba de una manifestación sin violencia continuaron con su vigilia frente al cerco de policías y funcionarios.

Integrantes de la movilización tomaron algunas de las flores de cempasúchil colocadas previamente por el gobierno de Clara Brugada a lo largo de la calzada y formaron una cruz sobre la avenida.