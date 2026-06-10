Brugada descarta represión por protestas en CDMX: ¿Dónde hay operativos previo al Mundial 2026?

Las autoridades de la Ciudad de México descartaron que vayan a reprimir las protestas previstas para este 10 de junio y durante la inauguración del Mundial 2026, aseguró Clara Brugada, jefa de Gobierno.

La mandataria mencionó que, a diferencia de otros gobiernos, y como se recuerda en distintos episodios históricos, el Gobierno de la CDMX no reprimirá a los manifestantes.

La jefa de Gobierno expuso que diseñó un plan de contingencia para el desarrollo del evento deportivo.

“Si este Mundial con estas movilizaciones que estamos viviendo se hubiera desarrollado en un gobierno autoritario, sabemos lo que hubiera ocurrido (...) y pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia y eso no va a ocurrir, se van a quedar con las ganas. (...) No va a haber represión, no vamos a caer en ningún tipo de provocación”, dijo Brugada en conferencia de prensa.

Afirmó que brindarán todas las garantías para el desarrollo del Mundial 2026 en la CDMX e hizo un llamado a los distintos grupos que se manifestarán para evitar actos de violencia y daños durante su jornada de protesta.

Asimismo, reconoció que su gobierno no es el primero que enfrenta movilizaciones de este tipo, ya que en los grandes acontecimientos mundiales distintos sectores aprovechan la visibilidad para exponer sus demandas y amplificar su voz.

Organizan operativos para las manifestaciones

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó sobre el despliegue de mil 700 elementos para participar en diversos dispositivos de seguridad que acompañarán las manifestaciones previstas para este martes 10 de junio.

Por un lado, desplegarán personal en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la amenaza de una movilización de la CNTE, con el objetivo de garantizar las operaciones aeroportuarias y el tránsito de pasajeros.

Además, se instalará un operativo en la caseta de la autopista México-Cuernavaca para revisar autobuses procedentes de Guerrero, luego de una supuesta denuncia ciudadana que alertó sobre la posible portación de objetos para agredir.

Comentó que, en caso de que los vehículos rechacen la revisión o no exista certeza de que no transportan artefactos peligrosos, las autoridades impedirán su ingreso a la capital.

Por último, elementos de la SSC brindarán acompañamiento al Comité 68 Pro Libertades Democráticas durante la conmemoración del conocido ‘Halconazo’, así como a la concentración de la Colectiva ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’.

Ofrecen rutas alternas por movilizaciones y cortes a la circulación

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, explicó que desplegarán unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para ofrecer servicio alterno ante las posibles afectaciones viales derivadas de las diferentes manifestaciones.

La medida contempla apoyo ante un posible cierre temporal de las estaciones Oceanía y Pantitlán del Metro por la movilización de la CNTE en el AICM. También prevén ajustes en el servicio de la Línea 4 del Metrobús.

Además, utilizarán autobuses para sustituir temporalmente el recorrido del Tren Ligero entre Taxqueña y Xochimilco debido a la movilización de madres buscadoras prevista para las 19:00 horas.

César Cravioto, secretario de Gobernación de la CDMX, afirmó que se comunicó a los contingentes que se manifiesten que no podrán pasar más allá del operativo de la última milla implementado en el estadio Ciudad de México.

“Ya se ha hablado con los colectivos de búsqueda para decirles que no van a poder pasar más allá de la última milla, que es el círculo de seguridad en torno al estadio; les hemos explicado que no es un capricho, sino que tiene que ver justamente con el inicio del Mundial”, comentó César Cravioto.