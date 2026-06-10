CNTE amenaza con ir al AICM si no logra acuerdo con Segob: ¿Qué calles cerrará HOY a horas del Mundial?

A horas del arranque del Mundial, la CNTE presiona con posible movilización masiva en CDMX. (Cuartoscuro)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirán con autoridades del Gobierno federal para intentar alcanzar un acuerdo antes de las actividades programadas para la inauguración del Mundial 2026.

Este miércoles 11 de junio, a partir de las 10:00 horas, la Comisión Nacional Única de Negociación acudirá a la Secretaría de Gobernación, donde se prevé la presencia de Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia; Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Martí Batres, director general del ISSSTE.

Según la conclusión de la reunión, el magisterio podría movilizarse al AICM, advirtieron las autoridades, quienes recomendaron tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación.

Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CNTE, afirmó que el magisterio está dispuesto a desistir de las movilizaciones previstas durante el Mundial si existe un acuerdo que atienda sus principales demandas.

CNTE marchará con otros contingentes

A diferencia de otras jornadas, la CNTE participará como contingente en las movilizaciones convocadas en conmemoración de la Matanza del Jueves de Corpus, también conocida como “El Halconazo”.

Se prevé que integrantes de la CNTE se sumen a la movilización organizada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que partirá de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada en Manuel Carpio y Plan de Ayala, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar alternativas viales como el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los Ejes 1, 2 y 3 Norte, y la avenida Chapultepec.

Además, acompañarán a la Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”, que iniciará actividades desde la estación Registro Federal del Tren Ligero, sobre Calzada de Tlalpan, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Cuál es la condición de la CNTE para no manifestarse durante el Mundial?

Pedro Hernández comentó en entrevista con Azucena Uresti que la única forma de cancelar las movilizaciones consiste en que las autoridades presenten una ruta clara hacia la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El magisterio reconoce que el proceso no sería inmediato; sin embargo, exige disposición gubernamental para alcanzar ese objetivo.

Desde la Sección 9 proponen que las cuentas individuales de los maestros transiten al Décimo Transitorio mientras avanza el proceso de derogación de la legislación vigente.

Por su parte, durante la mañanera del 10 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la abrogación de la ley resultaría compleja debido a su impacto presupuestal, equivalente a cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20 por ciento del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas. Es muy complejo derogar esa ley”, planteó durante la conferencia matutina.