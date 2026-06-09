‘El balón está en la cancha del gobierno’: CNTE no descarta acuerdo previo a la inauguración del Mundial

CNTE y gobierno contrarreloj: la demanda que podría evitar protestas en la inauguración del Mundial. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están dispuestos a suspender sus manifestaciones durante la inauguración del Mundial 2026 si el gobierno establece una ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, afirmó Pedro Hernández.

A menos de 72 horas del arranque del evento deportivo, la CNTE recordó que el gobierno tiene la capacidad de evitar movilizaciones, debido a que las propuestas presentadas hasta ahora no atienden su demanda principal.

“Estamos nosotros abiertos para poder escuchar si hay alguna contrapropuesta, porque la que nos han entregado (...) no resuelve el tema principal, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007”, explicó el secretario de la Sección 9 de la CNTE a Azucena Uresti.

En una metáfora futbolera, que domina actualmente la discusión pública, Hernández recordó al gobierno que “el balón está en la cancha” de las autoridades.

Indicó que esperan una ruta de solución que, aunque no sea inmediata, concluya con la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Según explicó, la Sección 9 plantea que las cuentas individuales de los maestros pasen al Décimo Transitorio mientras avanza una reforma.

“Está el balón en la cancha del gobierno; esperamos un margen de posibilidad de avanzar en una solución (...). Es posible establecer una ruta, no en lo inmediato, es todo un proceso, pero lo que hemos seguido insistiendo es que debe haber una ruta (...). Una propuesta que estamos haciendo como la Sección 9 es que todos los que tengan cuentas individuales pasen a Décimo Transitorio en lo que vemos cómo avanzamos en la abrogación de la Ley del ISSSTE”, dijo.

En caso de que su demanda no sea atendida, el plan de la CNTE contempla manifestaciones el día de la inauguración del Mundial 2026 junto con otros grupos inconformes.

Sheinbaum descarta abrogación de la Ley del Issste

De manera reiterada, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no es posible abrogar la ley promulgada durante el gobierno de Felipe Calderón debido a la falta de recursos presupuestales.

Durante la mañanera de este martes 9 de junio, reiteró la postura de su administración y sostuvo que cumplir con la exigencia del magisterio representaría un costo equivalente al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Hemos explicado que la derogación de la ley del 2007 representa el 20 por ciento del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas. Es muy complejo derogar esa ley”.

¿Dónde se manifestará la CNTE?

En las próximas horas, la Ciudad de México podría enfrentar afectaciones a la movilidad debido a las múltiples movilizaciones programadas para el inicio del Mundial.

Por un lado, los maestros de la CNTE dividirán sus actividades entre el Zócalo capitalino y el Estadio Ciudad de México.

A ellos se sumarán estudiantes normalistas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Hasta Encontrarles CDMX. También se prevé la participación de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.