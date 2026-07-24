Ceci Flores denuncia el hallazgo de crematorio clandestino en Ayutla y acusa falta de apoyo del gobierno

Ceci Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, informó que en Jalisco fue encontrado un crematorio clandestino y que en él hay restos humanos calcinados. Asimismo, reclamó que este hallazgo se logró por el trabajo de familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, sin el apoyo del gobierno.

“Ingresamos un oficio solicitando el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda y la respuesta fue negarnos el apoyo. Resulta inconcebible que la institución creada para atender a las víctimas y apoyar las labores de búsqueda hoy nos dé la espalda cuando más la necesitamos”, apuntó Flores en una publicación este viernes 24 de julio.

Ceci Flores, quien apenas en marzo logró hallar los restos de su hijo desaparecido Marco Antonio Sauceda, compartió una carta enviada a la Comisión de Búsqueda de Jalisco e pasado 21 de julio, donde solicitaba apoyo con el traslado, alimentos, herramientas de campo y acompañamiento para los 35 integrantes de colectivos que asistirían a la búsqueda en el municipio de Ayutla los días 25 y 26 de julio. También se solicitó la colaboración a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Sin embargo, el mismo día, la Comisión de Búsqueda estatal negó el acompañamiento porque “la agenda operativa de la Comisión no permite atender la petición en los términos y condiciones requeridos”, por lo que se invitó a una mesa de trabajo para el jueves 23 de julio.

En tanto, fue este viernes que Ceci Flores, quien aún busca a su hijo Alex, compartió fotografías de los hallazgos del crematorio clandestino en Ayutla.

Asimismo, compartió un video afuera de Casa Jalisco, donde también le negaron el apoyo para enviarla a la Comisión Estatal de Búsqueda, pese a que ahí ya habían rechazado la solicitud de los colectivos. Flores indicó que le dijeron que buscara entonces a la Fiscalía estatal y consideró que los funcionarios “se están tirando la bolita unos a otros” para no atender el tema.

“Creo que si viniera el pato Merlín lo atenderían, y no están atendiendo a las madres. Una realidad terrible”, apuntó.

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que dejen de obstaculizar las búsquedas y asuman la responsabilidad que les corresponde. Las víctimas no pueden seguir enfrentando solas esta crisis humanitaria“, apuntó Ceci Flores en su carta.

Jalisco ha sido uno de los “puntos rojos” de desaparición de personas; en algunas zonas, los colectivos han identificado y reportado hallazgos de fosas clandestinas y de crematorios no autorizados. Uno de los casos más emblemáticos fue el campo de adiestramiento y exterminio de Teuchitlán en 2025, luego de que en el rancho Izaguirre fueran halladas prendas de ropa, pertenencias y objetos de personas desaparecidas presuntamente víctimas de reclutamiento forzado.