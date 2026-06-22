Se ‘echa’ su taco de carnitas los domingos: ¿Qué come y cómo cuidan a Merlín, el pato mundialista?

Carla, dueña de Merlín, explicó que el 'pato mundialista' ya era conocido en internet por acompañar a su familia a vender aguas.

Merlín llegó a la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que la familia del llamado pato mundialista es un ejemplo de cómo los mexicanos siempre salen adelante.

“Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, sus problemáticas. Carla nos platicó distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido, a través de nosotros, se traduzca en mejoras en su calidad de vida”, mencionó la mandataria en su conferencia de este lunes 22 de junio.

¿Qué come el pato Merlín, la ‘mascota’ del Mundial 2026?

Carla Gómez, ‘mamá’ de Merlín, explicó que el pato mundialista lleva una alimentación bastante sana, pero ‘rompe la dieta’ los domingos gracias al regalo de un vendedor ambulante.

“Come comida especial para patos. Le damos verduras, frutas y proteínas, que es básico para sus plumas. Le damos charales vivos en su agua y grillos”, apuntó.

Merlín se ‘echa’ un taco de carnitas los domingos cortesía de un comeciante que está por la ruta que siguen para la venta de aguas, añadió.

Carla Gómez contó que su familia tiene experiencia en el cuidado de patos pues Merlín tuvo dos ‘hermanas’ que también se hicieron famosas vía las redes sociales: Bruna, la patita con tenis, y Waffle, la patita que vendía aguas.

¿Qué cuidados especiales lleva Merlín?

La familia del pato mundialista añadió que Merlín va dos veces al año con un veterinario especialista en aves y, según su último chequeo, “está muy sano”.

Gómez detalló que el pato Merlín siempre lleva sus calcetas especiales para proteger sus membranas (patas). “Le robaron sus zapatitos (...) Tratamos de proteger a nuestro bebé para que no se dañe”.

La familia de Merlín agradeció la invitación de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. “Necesito que me pellizquen. Es un honor y un gusto de estar aquí con la presidenta y con todos ustedes”, declaró.

Carla Gómez añadió que será este lunes 22 de junio cuando hagan los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la imagen y marca del pato Merlín.

‘Animales no son moda’: CDMX alerta de efectos negativos de la ‘fama’ de Merlín

La Unidad de Fauna Silvestre de la CDMX destacó que casos como el de Merlín provocan una ‘ola’ de compra de mascotas no convencionales por parte de dueños que no se hacen responsables.

La dependencia agregó que justamente recibe a patos y otros animales que son abandonados por sus dueños cuando estos se dan cuenta de todo el cuidado que conllevan.

De acuerdo con la Unidad de Fauna Silvestre, los patos tienen una expectativa de vida de hasta 10 años, y necesitan amplios espacios con agua limpia para su vida cotidiana.

Mariam Leal, dueña del pato Gansito que tiene su propia cuenta de TikTok, alertó que muchos patos son abandonados en lugares donde hay agua, como parques o lagos, pero eso no asegura su superviviencia pues los animales domesticados tienen dificultades para adaptarse a la vida silvestre.