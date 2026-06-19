Sheinbaum invita al Pato Merlín a la mañanera: ‘Es un símbolo de nuestra cultura’

La 'fama' de Merlín lo llevó al FIFA Fan Fest en el Zócalo, donde fue la 'estrella' al anotar un gol.

¡A las aguas de la ‘mañanera’, pato! La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Merlín, la improbable e informal mascota del Mundial 2026, a sus conferencias de prensa en Palacio Nacional.

“Se volvió viral una mascota que no estaba contemplada”, dijo sobre Merlín, un pato de 2 años que se hizo famoso durante las celebraciones por la victoria de 2-0 de México ante Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Claudia Sheinbaum consideró que el pato Merlín representa “cómo somos los mexicanos (...) Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura”.

La mandataria también aprovechó para felicitar a la Selección Mexicana que ya amarró el liderato del Grupo A con su triunfo de 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara, lo que le garantiza jugar la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

“¡Muchas felicidades a la Selección Nacional por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México!“, expresó. Esta vez, Sheinbaum no se movió a un Fan Fest para ver el partido, sino que lo vio junto con su esposo en Palacio Nacional.