Examen de control de la UNAM 2026: Retrasan inicio de clases para alumnos de nuevo ingreso

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM sesiona de manera permanente. (Foto: UNAM)

Dos días después de que se anunció la repetición del examen de ingreso a la UNAM 2026, el rector Leonardo Lomelí dio dos anuncios importantes la tarde de este lunes 3 de agosto: el retraso del inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 e información sobre la segunda prueba para los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México.

A través de un comunicado, el rector Lomelí informó que van a procurar que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 de la UNAM para alumnos de nuevo ingreso sea el 31 de agosto próximo y no el 10 de agosto, como originalmente estaba programado.

También informó que este martes 4 de agosto se dará a conocer la información sobre las fechas y sedes del examen de control de la UNAM, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

¿Qué sabemos del inicio del ciclo escolar en la UNAM para alumnos de nuevo ingreso?

Tras sostener una reunión con el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para atender la recomendación de la Comisión Técnica de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí detalló que la intención es que se pueda iniciar el ciclo escolar a finales de agosto.

De acuerdo con el comunicado de la UNAM, se va a “procurar que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026”.

Esta medida se aplicará para todos los alumnos de nuevo ingreso, es decir, aquellos que hayan pasado el examen de control de la UNAM y quienes cuentan con pase reglamentado.

¿Cuándo es el examen de control de la UNAM?

En esa misma reunión, las autoridades educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron que el examen de control se aplicará en la Ciudad de México, así como en sedes habilitadas en otros estados.

Uno de los acuerdo de la reunión es “habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control”.

También se debe fortalecer y agilizar “los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso”, informó el rector Lomelí.

De acuerdo con la información, este martes 4 de agosto se publicará y difundirá toda la información sobre las fechas y sedes del examen de control de la UNAM, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

¿Cuándo empieza el ciclo escolar para el resto de alumnos de la UNAM?

El encuentro también sirvió para acordar el atraso de una semana el incio del ciclo escolar. Según la información oficial, el reinicio de clases será el próximo lunes 17 de agosto.

Para ese fin, las escuelas y Facultades de la UNAM darán a conocer las indicaciones respectivas para los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales.