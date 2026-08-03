Ricardo Monreal propone que legisladores que buscan reelección no dejen su curul para campaña

Ricardo Monreal explicó algunos de los temas legislativo que se abordarán al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso en septiembre. (Cuartoscuro).

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió a su partido que no exija a los legisladores morenistas solicitar licencia para hacer proselitismo político de cara a las elecciones de 2027, debido al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

“Mi propuesta respetuosa a Morena es que no se permitan las mismas reglas, es decir, que no se separen del cargo los legisladores”, solicitó Monreal Ávila.

El morenista mostró su preocupación por los trabajos del Congreso que arrancarán el primero de septiembre, pues al menos 41 diputados de 253 han solicitado licencia para separarse del cargo en distintos momentos. “En algunos casos no hay suplentes y son los que ahora están fungiendo como propietarios”, explicó.

“No queremos que se interrumpa el trabajo legislativo ni queremos que haya obstáculos para esta agenda legislativa”, señaló Ricardo Monreal.

¿Cuál será la agenda del Congreso?

En julio, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados definió sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, entre las que se encuentra la regulación de las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial (IA), y la reforma sobre derechos de las audiencias.

Dentro de las prioridades del grupo parlamentario también se incluyen modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, así como cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Morena también contempla un paquete de reformas en materia anticorrupción, impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Morena frena convocatoria para elegir a candidatos a diputaciones y alcaldías

Morena anunció que la convocatoria para el registro de aspirantes a las diputaciones y a las alcaldías del partido fue pospuesta y ya no se publicará este 3 de agosto, como estaba previsto inicialmente.

.- Ricardo Monreal, coordinador morenista, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

Durante una transmisión en vivo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, explicó que el partido modificó el calendario de su proceso interno y adelantó que la convocatoria se emitirá hacia finales de agosto.

Estos cargos forman parte del proceso mediante el cual el partido definirá a quienes buscarán las diputaciones federales y las presidencias municipales en la elección de 2027.

La dirigente detalló que el ajuste fue acordado en esta nueva etapa de organización de los procesos internos y precisó que este lunes no habrá apertura de registros ni publicación de la convocatoria correspondiente.