Regulación de redes sociales y de IA: Estos son los temas primordiales para Morena en el Congreso

Morena colocó la regulación de redes sociales e inteligencia artificial entre sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario, con un debate sobre riesgos, beneficios y posibles controles.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados definió sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario de sesiones, entre las que se encuentra la regulación de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con el documento “Temas legislativos por abordarse en el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura”, la discusión sobre estas tecnologías tendrá como objetivo analizar su funcionamiento, control, riesgos y beneficios.

La propuesta contempla abrir un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, así como sus efectos en distintos sectores de la sociedad, especialmente en la salud mental y la adicción digital de niñas, niños y adolescentes.

El documento señala que el Gobierno federal abrirá un proceso de información y debate público sobre la regulación de la inteligencia artificial y las plataformas digitales una vez que concluya el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio.

Además, indica que el diputado federal Ricardo Monreal cuenta con una propuesta relacionada con inteligencia artificial, aunque no se detallan los alcances de la iniciativa.

Otros temas en la agenda legislativa de Morena

Dentro de las prioridades del grupo parlamentario también se incluyen modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, así como cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Asimismo, Morena contempla un paquete de reformas en materia anticorrupción, impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Según el documento, las reformas anticorrupción se encuentran en proceso de trabajo desde febrero y el Congreso está a la espera de recibir avances para continuar con su análisis.

La regulación de nuevas tecnologías forma parte de una agenda legislativa que busca establecer criterios sobre el uso de herramientas digitales, aunque aún falta definir el alcance de las medidas que podrían aplicarse a plataformas y sistemas de inteligencia artificial.

Sheinbaum anuncia regulación de redes e IA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el pasado 10 de julio que, una vez concluida la Copa Mundial de Futbol, su gobierno abrirá un debate nacional para analizar la regulación de la inteligencia artificial (IA) y el uso de plataformas digitales, con la participación del Congreso de la Unión, especialistas y la sociedad.

“El uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes, incluso problemas asociados a la adicción a la pantalla que pueden ser muy graves en su desarrollo y en su formación”, afirmó.

La presidenta recordó que algunos estados ya implementaron restricciones para impedir que estudiantes de educación básica utilicen teléfonos celulares dentro de las escuelas, por lo que planteó analizar si esta medida debe aplicarse a nivel nacional.

“Muchos estados de la República ya prohibieron que los niños lleven el celular en primaria y secundaria o que lo utilicen en la escuela. Es un tema muy importante decidir si vamos sobre esa vía para toda la República”, indicó.