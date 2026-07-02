¿Te contactaron a nombre de un funcionario? Secretaría Anticorrupción advierte por nueva estafa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante diversos fraudes cometidos contra personas adultas mayores.

Una nueva forma de fraude a adultos mayores ha encendido las alertas en el gobierno federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante diversos fraudes cometidos, principalmente contra personas adultas mayores, en los que utilizan nombres y cargos de personas servidoras públicas federales y de otras instituciones para engañar y extorsionar.

“La forma de actuar de estas personas defraudadoras es presentarse con nombres de personas servidoras públicas de esta Secretaría y de otras dependencias para solicitar pagos por diversos conceptos”, explicó la secretaría.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia federal, los delincuentes llaman a las víctimas y les exigen dinero para:

Gestionar trámites.

Recuperación de fondos.

Certificaciones jurídicas.

Evitar sanciones fiscales.

Para dar apariencia de legitimidad, presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales.

Por lo anterior, las autoridades recomendaron a la ciudadanía estar atenta y no proporcionar información personal, bancaria ni realizar depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas.

¿Qué es el phishing y cómo evitarlo?

Este tipo de fraudes se logran gracias a una estafa llamada phishing, una serie de técnicas de ingeniería social por las que un delincuente simula ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle a la víctima información privada, realizarle un cargo económico o infectar su dispositivo móvil.

Para ello, los atacantes envían correos electrónicos con enlaces fraudulentos, mensajes de texto (SMS) o de WhatsApp o incluso realizan llamadas telefónicas para manipular o extorsionar.

Las señales de alerta de este fraude son recibir mensajes urgentes o con amenazas de bloquear cuentas o realizar cobros, enlaces sospechosos y errores de ortografía o redacción que imitan a instituciones oficiales.

Anticorrupción pide denunciar fraudes

La Secretaría de Anticorrupción detalló que los fraudes se pueden llevar a cabo a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

En caso de haber sido víctima, la institución hizo un llamado a pedir asesoría en las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que sus trámites y servicios son gratuitos.

“Cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas fraudulentas está cometiendo un delito”, concluyó.