Golpe a La Unión Tepito: Detienen a 4 operadores de ‘El Irving’ tras cateos en la Guerrero y Buenavista

El operativo ocurre meses después de la captura de 'La Guasona', presunta operadora de La Unión Tepito.

Cuatro presuntos integrantes de una facción de La Unión Tepito encabezada por ‘El Irving’ fueron detenidos este jueves 2 de julio durante tres cateos realizados en inmuebles de las colonias Guerrero y Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los detenidos fueron identificados como Greta Idahi P., Ángela Viridiana P., Juan José M. y Cristhian R., quienes, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente formaban parte de una célula dedicada a la extorsión, robo, homicidio, tráfico de armas y narcomenudeo.

Los cateos fueron realizados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de las acciones para combatir a grupos generadores de violencia en la capital del país.

De acuerdo con las investigaciones, policías de la SSC realizaron vigilancias fijas y móviles en los inmuebles, donde observaron un flujo inusual de personas que entraban y salían de las viviendas. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

Los mandamientos judiciales fueron ejecutados en dos inmuebles ubicados sobre la calle Sol, en la colonia Guerrero, y en un tercero localizado sobre la calle Guerrero, en la colonia Buenavista.

Detención de ‘La Guasona’, operadora de La Unión Tepito

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron 548 dosis de lo que pudiera ser cocaína, 30 dosis de aparente marihuana y dos bolsas con el mismo vegetal a granel, cuatro teléfonos celulares y 20 cartuchos útiles.

Tras los cateos, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica de los implicados y continuará con las investigaciones.

La SSC recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial.

Cabe recordar que en marzo de este año, elementos de la SSC también detuvieron a Angélica Adriana, alias ‘La Guasona’, una mujer de 28 años señalada como objetivo prioritario por presuntamente encabezar una célula de La Unión Tepito que opera en la colonia Buenavista.

Junto a ella fue capturado Rommel C., alias ‘Rommi’, un hombre de 45 años identificado como cuñado de Roberto M., conocido como ‘El Betito’, exlíder de La Unión, quien hoy se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 5. “CPS-Chiapas”, donde cumple una condena acumulada de más de 43 años por homicidio y otros delitos.

Con información de Quadratín.