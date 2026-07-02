Gobierno de CDMX pide cancelar el ‘Quiere volar’ en festejos de la Selección: ‘Es de mucho riesgo’

El 'Quiere volar' se ha popularizado durante los festejos futboleros en México, una práctica que implica lanzar a los aficionados al aire.

El Gobierno de la Ciudad de México llamó a la población a evitar la celebración conocida como el ‘Quiere volar, quiere volar’, popularizada durante los festejos de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, debido al alto riesgo de lesiones y accidentes por esta práctica, la cual consiste en lanzar al aire a los aficionados.

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, subrayó la importancia de priorizar la seguridad en eventos con alta afluencia de personas, especialmente tras los incidentes ocurridos el pasado martes 30 de junio, que dejaron cuatro personas fallecidas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del triunfo de México sobre Ecuador.

Gasman advirtió que esta maniobra puede provocar caídas, golpes, esguinces, luxaciones e incluso lesiones craneales, tanto para quienes participan lanzando a la gente, como para aquellos que son arrojados o cargados.

“Y otra cosa que estamos diciéndole a la gente y todo esto lo hemos puesto mucho en las redes de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, es el riesgo de esto del ”quiere volar, quiere volar”. Es una práctica de mucho riesgo, tanto para el que está aventando como para el que se está aventando. O sea, puedes caerte, puedes luxarte, puedes darte un golpe muy fuerte.“, señaló.

Aficionados festejan el triunfo de tres goles por cero en contra de Chequia, lo que le dio a México el primer lugar de grupo en el Mundial de Futbol FIFA 2026. (Adolfo Vladimir)

“O sea, salen padrísimas en las redes y te ves superhéroe o heroína, pero son de muy alto riesgo”, enfatizó.

En este sentido, la secretaria de Salud capitalina recordó a la población que la ciudad cuenta con servicios de Protección Civil, Seguridad, Salud y Participación Ciudadana para atender a los asistentes durante estos eventos masivos.

“Queremos disfrutarlo, hagámoslo con mucha responsabilidad, sabiendo que hay protocolos muy claros y servicios disponibles, pero sin tomar riesgos innecesarios”, pidió.

CDMX llama a evitar riesgos en festejos por el Mundial 2026

En entrevista con Azucena Uresti, Gasman indicó que las autoridades capitalinas recomiendan a la población evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo en eventos multitudinarios.

Para evitar estos escenarios de peligro y seguir disfrutando de la fiesta mundialista, la funcionara sugirió una lista de medidas preventivas:

Elegir espacios con menor aglomeración (la ciudad cuenta con más de 60 puntos de celebración).

(la ciudad cuenta con más de 60 puntos de celebración). Acudir acompañado.

Mantenerse hidratado.

Moderar el consumo de alcohol .

. Tener ontactos en caso de emergencia.

Portar información básica de identificación.

Gasman también enfatizó la importancia de reportar cualquier incidente a personal de seguridad, Protección Civil o servicios médicos desplegados en las zonas de festejo como los FIFA Fan Festival CDMX, el cual permanecerá instalado en el Zócalo capitalino hasta el 19 de julio.