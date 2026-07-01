Infantino y FIFA lamentan muerte de 4 en festejos en el Ángel: ‘Nos entristece profundamente’

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó la muerte de 4 personas durante los festejos en el Ángel de la Independencia por la victoria de México sobre Ecuador anoche en el Mundial 2026.

“Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026″, escribió el mandamás de la organización de futbol en un comunicado.

Infantino expresó en nombre de la FIFA sus “más sinceras condolencias” para las familias y amigos de los fallecidos en el festejo, al cual se calcula que asistieron al menos un millón de personas.

Aficionados de México celebraron el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia. EFE/ Tomás Pérez (Tomás Pérez/EFE)

¿Qué pasó en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México vs. Ecuador?

El triunfo de México vs. Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 implicó el pase de la Selección a los octavos de final ante Inglaterra y desató un gran festejo sobre la avenida Paseo de la Reforma en la capital ante el gran júbilo de la afición.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina y el Gobierno de la Ciudad de México, el saldo de la concentración masiva de aficionados fue de cuatro personas muertas, tres de ellas por asfixia luego de ser encontradas inconscientes y una más por un paro cardiorrespiratorio tras sufrir una crisis convulsiva.

El próximo domingo podría ser histórico para el deporte nacional. México choca contra Inglaterra y, en caso de pasar a los cuartos de final, se podría desatar otro gran festejo con el Ángel de la Independencia como el principal protagonista.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó este miércoles la colocación de vallas o algún tipo de cierre al rededor del emblemático monumento u otros puntos de Paseo de la Reforma hacia el próximo domingo, cuando el equipo de Javier Aguirre vuelve a jugar en la cancha del Azteca.

Esto, dado que una medida de esa naturaleza podría provocar problemas entre las fuerzas del orden y los aficionados que deseen celebrar.

“Considero que prohibir el festejo del Ángel (de la Independencia) no resolvería el caso, sería peor. Las vallas que pongas en todo Reforma se van a convertir en lugares donde se va a llegar ya con enojo de la población”, expresó en conferencia de prensa.

Murieron 4 personas en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. EFE/ Tomás Pérez (Tomás Pérez/EFE)

Pablo Vázquez secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, explicó, además, que la colocación de vallas en la zona aumentaría el riesgo de posibles estampidas, por lo que lo mejor es facilitar la movilidad en la zona para las personas entren y salgan.

“Mantener barreras físicas, contrario a lo que podría ser o lo que diría la intuición, es más riesgoso; lo que buscas es abrir flujos y que no haya restricciones para la movilidad que podría provocar un atorón con la gente”, explicó.

Sobre una posible Ley Seca en toda la capital, explicó que forma parte de las medidas a revisar por la administración pero que, en las inmediaciones de Reforma, es posible que regrese la medida.

“Lo importante aquí es que a lo largo de ese corredor no se tuviera ahí la venta, eso se logró (ayer). Pero creo que (Ley Seca en toda CDMX) no resolvería el tema”, concretó.