Muertes e incidentes violentos marcan los festejos por las victorias de México en el Mundial 2026

Miles de personas han acudido al Paseo de la Reforma para ver y festejar por los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial.

Los festejos por las victorias de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 han dejado un saldo de personas fallecidas, lesionadas e incidentes violentos en distintos puntos del país, lo que ha encendido las alertas de autoridades de seguridad y protección civil ante el avance del torneo.

La celebración más reciente, tras el triunfo de México sobre Ecuador para avanzar a la siguiente ronda, terminó con al menos cuatro personas muertas en la Ciudad de México por hechos relacionados con la concentración masiva de aficionados, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud capitalina y del Gobierno de la Ciudad de México.

A estos hechos se suma el atropellamiento registrado días antes en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un vehículo embistió a personas que celebraban otra victoria de la selección nacional, dejando 17 lesionados.

Posteriormente, el conductor involucrado falleció a consecuencia de las lesiones sufridas tras ser agredido por una multitud, mientras la investigación continúa.

Los acontecimientos ocurren cuando México vive una de las mayores movilizaciones ciudadanas asociadas al futbol en décadas, con millones de aficionados congregados en plazas públicas y vialidades principales.

Muertes durante los festejos del Mundial 2026

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que tres personas fallecieron por asfixia tras ser encontradas inconscientes en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, durante los festejos por la victoria frente a Ecuador.

Posteriormente se confirmó el fallecimiento de una cuarta persona, quien sufrió una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio tras ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, alrededor de un millón de personas acudieron a la zona para seguir el partido y celebrar el resultado, lo que provocó una saturación de espacios públicos pese al operativo implementado.

Incidentes violentos durante las celebraciones de México

Además de las muertes registradas en la capital, el atropellamiento masivo ocurrido en Cabo San Lucas dejó 17 personas heridas. La Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación para determinar las responsabilidades tanto por el atropellamiento como por la agresión posterior contra el conductor.

Diversos reportes periodísticos también documentaron riñas entre aficionados y episodios de violencia en distintos puntos del país durante las celebraciones.

Autoridades analizan reforzar la seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de Justicia realizará investigaciones sobre lo ocurrido en la Ciudad de México y que se evaluarán medidas adicionales de seguridad antes de los siguientes encuentros de la Selección Mexicana.

Especialistas en protección civil han señalado que las aglomeraciones masivas representan uno de los principales factores de riesgo durante este tipo de celebraciones, particularmente cuando coinciden con consumo de alcohol, uso de pirotecnia y falta de control en accesos.