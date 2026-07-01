‘Qué bueno que ganó México’: Sheinbaum pone ‘consideraciones’ para restablecer relaciones con Ecuador

Sheinbaum 'minimizó' en su momento los aranceles que Ecuador aplicó contra los camarones de México.

Ecuador tiene que cumplir “varias consideraciones” para que el Gobierno de México contemple restablecer relaciones diplomáticas, dijo Claudia Sheinbaum este miércoles 1 de julio.

La presidenta, quien dijo que hablaría de la ‘espinosa’ relación entre ambos países después del partido México contra Ecuador del Mundial 2026, agregó que invitará al canciller Roberto Velasco a la ‘mañanera’ para hablar sobre el tema.

“No es nada más así de que ya regresamos a (tener) relaciones diplomáticas. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en otro momento”, comentó.

Sheinbaum remarcó que Ecuador provocó el rompimiento de relaciones después de que un grupo de policías invadió la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, señalado por el presunto delito de desvío de recursos públicos.

“Qué bueno que ganó México”, añadió.