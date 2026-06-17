Ecuador baja el tono vs. México y piensa restablecer relaciones: ‘No hay razón para pelear’, dice Noboa

Daniel Noboa aseguró que no tiene nada en contra de México.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se mostró abierto a restablecer las relaciones con México, a más de dos años de la invasión a la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano.

El mandatario aseguró que no tiene nada en contra de México; sin embargo, aseguró que no pueden permitir que “ciertas embajadas se vuelvan refugio de criminales”.

Noboa reconoció que la invasión a la Embajada de México deterioró las relaciones entre ambos países; sin embargo, no se arrepintió de haberlo hecho, y consideró que “se arruinó” el blindaje de la embajada al permitir el resguardo de Jorge Glas, quien ya cumplía una condena.

“Personalmente, me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno Mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas que invierten en el Ecuador, y no hay razón alguna por la que tengamos una pelea, o para tener relaciones diplomáticas suspendidas”, respondió en entrevista con Azteca Noticias.

Daniel Noboa explicó que esto no depende de ellos, y que el asunto “está en la cancha del Gobierno de México”.

Daniel Noboa reconoce compleja relación con México

El presidente de Ecuador reconoció que hay personas ecuatorianas refugiadas en México, algo que afecta las relaciones entre ambos países.

“Gente con sentencias, gente con casos penales buscan refugiarse en México, y esto no puede continuar así. No puede ser que cada vez que a un político corrupto se le compruebe que haga actos de corrupción, automáticamente esto se vuelve una persecución política y obtiene asilo en México”, criticó Daniel Noboa.

Insistió que Jorge Glas tenía un arresto domiciliario con presentación periódica en Corte como medida sustitutiva, y en una de esas presentaciones se metió a la embajada, lo que provocó la reacción de las autoridades para invadir la embajada mexicana.