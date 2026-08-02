Nunca es suficiente ‘Hombre Araña’: Confirman nueva fecha de estreno ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’

La historia de Miles Morales está cada vez más cerca de llegar a su desenlace. Después de cambios en el calendario de estrenos y una larga espera para los seguidores de la saga animada, Sony Pictures ya confirmó la fecha de estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la tercera entrega que pondrá fin a la trilogía iniciada con Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La película retomará los acontecimientos ocurridos al final de Spider-Man: Across the Spider-Verse, donde Miles quedó atrapado en un universo alterno mientras Gwen Stacy y otros personajes emprendían una misión para encontrarlo. La cinta promete resolver ese suspenso y cerrar una de las historias más exitosas de la animación reciente.

La nueva fecha de estreno se sitúa un año después de la llegada de Spider-Man: Brand New Day a los cines, así que al parecer nunca es suficiente de Spidey.

La película animada 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' se iba a estrenar en 2024. (Foto: YouTube Marvel Latinoamérica Oficial)

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’?

Sony Pictures confirmó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a los cines el 18 de junio de 2027. La fecha representa un cambio importante respecto a los planes originales, ya que la película estaba programada inicialmente para estrenarse en marzo de 2024, pero fue retirada del calendario debido a retrasos en la producción y a las afectaciones provocadas por las huelgas de Hollywood de 2023.

Posteriormente, el estudio anunció una nueva fecha para junio de 2027 y, tras algunos ajustes en el calendario, fijó el día del estreno definitivo. Además, es la primera película animada de Sony Pictures en proyectarse de forma completa en formato IMAX.

Durante la CinemaCon 2026, el estudio presentó las primeras imágenes de la producción y confirmó que el proyecto continúa en desarrollo con el objetivo de ofrecer un cierre a la altura de las dos entregas anteriores.

¿De qué tratará ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’?

La tercera película animada de Spider-Man comenzará justo después del final de Across the Spider-Verse. Miles Morales deberá escapar de un universo alterno donde se enfrenta a una versión distinta de sí mismo, conocida como Miles G. Morales, mientras es perseguido por un grupo de superhéroes arácnidos, encabezado por Miguel O’Hara, Spider-2099.

Al mismo tiempo, Gwen Stacy reunirá a un grupo de aliados para intentar rescatar a Miles antes de que las amenazas que ponen en riesgo el multiverso afecten también a su familia y al resto de los universos.

Sony adelantó que la película llevará al protagonista a recorrer nuevos mundos y dimensiones, ampliando el Spider-Verse con escenarios inéditos y nuevas propuestas visuales, una de las características que convirtió a la franquicia en un referente de la animación contemporánea.

Cruz Contreras y otros animadores mexicanos trabajaron en la película 'Spider-man: A través del Spider-verso'. (Foto: YouTube SonyPicturesMéxico)

¿Quiénes participan en ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’?

La película contará con las voces de Shameik Moore como Miles Morales y Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, además del regreso de otros personajes que han acompañado la saga.

El proyecto es producido por Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y Avi Arad, mientras que la dirección está a cargo de Bob Persichetti y Justin K. Thompson, quienes buscarán cerrar la historia animada de Spider-Man que conquistó al público con un innovador estilo de animación y una visión diferente del multiverso.

Además, el animador Cruz Contreras, originario de México, participó en la segunda entrega animada, titulada Spider-Man: Across the Spiderverse.