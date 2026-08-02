Arranca la Leagues Cup 2026: Fechas, horarios, formato, calendario completo, canales y todo lo que debes saber

La rivalidad entre Liga MX y MLS está de vuelta con Leagues Cup 2026, competencia en que 36 clubes de Norteamérica juegan un torneo que, además del título, entrega tres boletos a la próxima Concacachampions.
La edición de este año marca un precedente, ya que por primera vez el certamen tendrá partidos en territorio mexicano.
Además, se mantiene el formato completamente interligas durante la primera fase, por lo que todos los clubes de la Liga MX enfrentarán exclusivamente a rivales de la MLS.
Calendario de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo se juega el torneo de Liga MX vs. MLS?
La Leagues Cup 2026 inicia el 4 de agosto con el arranque de la Fase Uno, etapa que concluye el 13 de agosto tras nueve días consecutivos de actividad y un total de 54 partidos.
Posteriormente, el torneo enfrenta en su fase de eliminación directa, con este calendario:
- Cuartos de Final: 25 al 27 de agosto.
- Semifinales: 1 y 2 de septiembre.
- Partido por el tercer lugar: 6 de septiembre.
- Final: 6 de septiembre.
La edición 2026 es la primera en la historia con partidos jugados en México, incluidos encuentros en el remodelado Estadio Banorte, el Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Diez.
Formato de la Leagues Cup 2026: ¿Cómo se juega el torneo entre Liga MX y MLS?
El torneo se conforma con 36 equipos, integrados por los 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos clasificados de la MLS.
Durante la Fase Uno, cada equipo participa en tres partidos, todos frente a rivales de la liga contraria. No hay empates.
El sistema de puntuación será el siguiente:
- 3 puntos por victoria en tiempo reglamentario.
- 2 puntos por ganar en tanda de penales.
- 1 punto por perder en penales.
- 0 puntos por derrota en los 90 minutos.
Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzan a los cuartos de final, donde comienza la eliminación directa a partido único. En caso de empate, el vencedor se define desde los once pasos.
Además del campeonato, los tres mejores equipos obtienen un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el campeón avanza directamente a los octavos de final del torneo continental.
Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO la Leagues Cup 2026 en México?
Los 62 partidos del torneo están disponibles mediante el servicio de streaming de Apple TV.
En México, además, hay una selección de encuentros por televisión, con transmisiones de Imagen Televisión y TUDN, que incluyen desde partidos de la Fase Uno y de las rondas finales.
Calendario completo de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026
Así es como se juega la primera fase de la Leagues Cup, con horarios para el centro de México:
Martes 4 de agosto:
- Columbus Crew vs. Atlas | 17:45 horas
- FC Cincinnati vs. Pachuca | 17:45 horas
- Charlotte FC vs. Pumas | 18:00 horas
- Minnesota United vs. FC Juárez | 18:30 horas
- Tigres UANL vs. Real Salt Lake | 20:00 horas
- Vancouver Whitecaps vs. Atlante | 20:30 horas
Miércoles 5 de agosto:
- Inter Miami vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas
- Monterrey vs. Orlando City | 17:30 horas
- Nashville SC vs. León | 18:30 horas
- FC Dallas vs. Querétaro | 18:30 horas
- Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00 horas
- LAFC vs. Chivas | 20:30 horas
Jueves 6 de agosto:
- New York City FC vs. Santos Laguna | 17:30 horas
- Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00 horas
- Chicago Fire vs. Necaxa | 18:30 horas
- Austin FC vs. Tijuana | 19:00 horas
- América vs. San Diego FC | 20:00 horas
- Portland Timbers vs. Puebla | 20:30 horas
Viernes 7 de agosto:
- Charlotte FC vs. Atlas | 17:30 horas
- Columbus Crew vs. Pachuca | 17:30 horas
- FC Cincinnati vs. Pumas | 18:00 horas
- Tigres UANL vs. Minnesota United | 19:00 horas
- Vancouver Whitecaps vs. FC Juárez | 20:30 horas
Sábado 8 de agosto:
- Orlando City vs. León | 16:30 horas
- Inter Miami vs. Monterrey | 18:00 horas
- Chivas vs. FC Dallas | 19:00 horas
- Real Salt Lake vs. Atlante | 20:00 horas
- Toluca vs. LAFC | 21:10 horas
Domingo 9 de agosto:
- Seattle Sounders vs. Querétaro | 13:30 horas
- Philadelphia Union vs. Necaxa | 17:30 horas
- Cruz Azul vs. New York City FC | 17:30 horas
- Chicago Fire vs. Santos Laguna | 18:00 horas
- Nashville SC vs. Atlético de San Luis | 18:00 horas
- Austin FC vs. Puebla | 19:00 horas
- San Diego FC vs. Tijuana | 20:00 horas
- América vs. Portland Timbers | 20:15 horas
Martes 11 de agosto:
- Columbus Crew vs. Pumas | 17:30 horas
- Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30 horas
- FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00 horas
- Minnesota United vs. Atlante | 18:30 horas
- Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30 horas
- Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps | 20:00 horas
Miércoles 12 de agosto:
- Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas
- Inter Miami vs. León | 17:30 horas
- Monterrey vs. Nashville SC | 18:00 horas
- Toluca vs. FC Dallas | 20:00 horas
- San Diego FC vs. Puebla | 20:15 horas
- LAFC vs. Querétaro | 20:30 horas
- Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30 horas
Jueves 13 de agosto:
- Philadelphia Union vs. Santos Laguna | 17:00 horas
- New York City FC vs. Necaxa | 17:30 horas
- América vs. Austin FC | 18:30 horas
- Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00 horas
- Portland Timbers vs. Tijuana | 20:30 horas