Arranca la Leagues Cup 2026: Fechas, horarios, formato, calendario completo, canales y todo lo que debes saber

36 equipos de Liga MX y MLS compiten en la Leagues Cup 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cuartoscuro), AP).

La rivalidad entre Liga MX y MLS está de vuelta con Leagues Cup 2026, competencia en que 36 clubes de Norteamérica juegan un torneo que, además del título, entrega tres boletos a la próxima Concacachampions.

La edición de este año marca un precedente, ya que por primera vez el certamen tendrá partidos en territorio mexicano.

Además, se mantiene el formato completamente interligas durante la primera fase, por lo que todos los clubes de la Liga MX enfrentarán exclusivamente a rivales de la MLS.

Calendario de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo se juega el torneo de Liga MX vs. MLS?

La Leagues Cup 2026 inicia el 4 de agosto con el arranque de la Fase Uno, etapa que concluye el 13 de agosto tras nueve días consecutivos de actividad y un total de 54 partidos.

Posteriormente, el torneo enfrenta en su fase de eliminación directa, con este calendario:

Cuartos de Final: 25 al 27 de agosto.

25 al 27 de agosto. Semifinales: 1 y 2 de septiembre.

1 y 2 de septiembre. Partido por el tercer lugar: 6 de septiembre.

6 de septiembre. Final: 6 de septiembre.

La edición 2026 es la primera en la historia con partidos jugados en México, incluidos encuentros en el remodelado Estadio Banorte, el Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Diez.

Formato de la Leagues Cup 2026: ¿Cómo se juega el torneo entre Liga MX y MLS?

El torneo se conforma con 36 equipos, integrados por los 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos clasificados de la MLS.

Durante la Fase Uno, cada equipo participa en tres partidos, todos frente a rivales de la liga contraria. No hay empates.

El sistema de puntuación será el siguiente:

3 puntos por victoria en tiempo reglamentario.

2 puntos por ganar en tanda de penales.

1 punto por perder en penales.

0 puntos por derrota en los 90 minutos.

Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzan a los cuartos de final, donde comienza la eliminación directa a partido único. En caso de empate, el vencedor se define desde los once pasos.

Además del campeonato, los tres mejores equipos obtienen un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el campeón avanza directamente a los octavos de final del torneo continental.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO la Leagues Cup 2026 en México?

Los 62 partidos del torneo están disponibles mediante el servicio de streaming de Apple TV.

En México, además, hay una selección de encuentros por televisión, con transmisiones de Imagen Televisión y TUDN, que incluyen desde partidos de la Fase Uno y de las rondas finales.

Calendario completo de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026

Así es como se juega la primera fase de la Leagues Cup, con horarios para el centro de México:

Martes 4 de agosto:

Columbus Crew vs. Atlas | 17:45 horas

FC Cincinnati vs. Pachuca | 17:45 horas

Charlotte FC vs. Pumas | 18:00 horas

Minnesota United vs. FC Juárez | 18:30 horas

Tigres UANL vs. Real Salt Lake | 20:00 horas

Vancouver Whitecaps vs. Atlante | 20:30 horas

Miércoles 5 de agosto:

Inter Miami vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas

Monterrey vs. Orlando City | 17:30 horas

Nashville SC vs. León | 18:30 horas

FC Dallas vs. Querétaro | 18:30 horas

Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00 horas

LAFC vs. Chivas | 20:30 horas

Jueves 6 de agosto:

New York City FC vs. Santos Laguna | 17:30 horas

Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00 horas

Chicago Fire vs. Necaxa | 18:30 horas

Austin FC vs. Tijuana | 19:00 horas

América vs. San Diego FC | 20:00 horas

Portland Timbers vs. Puebla | 20:30 horas

Viernes 7 de agosto:

Charlotte FC vs. Atlas | 17:30 horas

Columbus Crew vs. Pachuca | 17:30 horas

FC Cincinnati vs. Pumas | 18:00 horas

Tigres UANL vs. Minnesota United | 19:00 horas

Vancouver Whitecaps vs. FC Juárez | 20:30 horas

Sábado 8 de agosto:

Orlando City vs. León | 16:30 horas

Inter Miami vs. Monterrey | 18:00 horas

Chivas vs. FC Dallas | 19:00 horas

Real Salt Lake vs. Atlante | 20:00 horas

Toluca vs. LAFC | 21:10 horas

Domingo 9 de agosto:

Seattle Sounders vs. Querétaro | 13:30 horas

Philadelphia Union vs. Necaxa | 17:30 horas

Cruz Azul vs. New York City FC | 17:30 horas

Chicago Fire vs. Santos Laguna | 18:00 horas

Nashville SC vs. Atlético de San Luis | 18:00 horas

Austin FC vs. Puebla | 19:00 horas

San Diego FC vs. Tijuana | 20:00 horas

América vs. Portland Timbers | 20:15 horas

Martes 11 de agosto:

Columbus Crew vs. Pumas | 17:30 horas

Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30 horas

FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00 horas

Minnesota United vs. Atlante | 18:30 horas

Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30 horas

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps | 20:00 horas

Miércoles 12 de agosto:

Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas

Inter Miami vs. León | 17:30 horas

Monterrey vs. Nashville SC | 18:00 horas

Toluca vs. FC Dallas | 20:00 horas

San Diego FC vs. Puebla | 20:15 horas

LAFC vs. Querétaro | 20:30 horas

Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30 horas

Jueves 13 de agosto: