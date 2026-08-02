‘Hago labor con la verdad’: Iglesia mormona contrata influencers para convertir seguidores en creyentes

Las redes como TikTok, YouTube y otros canales son la nueva vía en la que los influencers mormones difunden su estilo de vida y religión.

¿Tiene un minuto para hablar de la (nueva) palabra del Señor? La Iglesia mormona contrató a ‘ejército’ de influencers para tratar de atraer nuevos creyentes. No solo predican la palabra de Dios, sino que muestran cómo es la vida de la comunidad mormona a través de videos en redes sociales.

Contrario a los viejos tiempos en que los fieles acudían a tu casa los domingos, ahora, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días utiliza plataformas como TikTok, YouTube e Instagram para entrar en escena con ayuda de influencers mormones.

“Probablemente hablé con miles de personas a lo largo de toda mi misión”, dijo Lauren Yarro, también conocida como Blonde Apologist, una podcaster mormona que hace años pasó 18 meses haciendo proselitismo en la Columbia Británica, pero reconoce que actualmente llega “a miles de personas cada día en las redes sociales” para hablarles de la religión mormona.

Esta nueva forma de predicar se centra en mormones carismáticos como Mindy McKnight, una popular youtuber conocida por sus tutoriales de peinados, y Hannah Neeleman, de Ballerina Farm, una ganadera de Utah y madre de nueve hijos que ha acumulado más de 10 millones de seguidores en Instagram.

Los influencers mormones muestran cómo es el estilo de vida de quienes practican esa religión. (Wylie/Bloomberg) (Niki Chan Wylie/Photographer: Niki Chan Wylie/Bl)

¿Por qué el programa ‘La vida secreta de los mormones’ es una forma de atraer creyentes?

El programa ‘La vida secreta de los mormones’ debutó en Hulu en 2024 y desde entonces alimenta la tendencia de este tipo de influencers, al seguir a tiktokers como ‘MomTok’ y formarla como uno de los personajes de mayor influencia.

La Iglesia mormona asegura que estos influencers surgieron de forma orgánica; sin embargo, otros reciben impulsos de empresas afines a la religión, como la filial con fines de lucro Deseret Management Corp. De esta forma, existen compañías de publicidad con divisiones de marketing de influencers, incluida Boncom, una agencia con sede en Salt Lake City.

Andrew Bagley, presidente de Boncom, explica que cuando la Iglesia mormona propone una idea para impulsar la búsqueda de seguidores —como una campaña en redes sociales para Semana Santa o Navidad—, revisa una lista de contactos con cientos de personas influyentes.

Antes de que alguien se presente en un evento, todos son sometidos a una verificación para confirmar que pertenecen a una jerarquía eclesiástica y asegurarse de que sean portavoces idóneos.

En dichos eventos llegan hasta 50 creadores de contenido con el objetivo de “definir un mensaje apropiado y auténtico”.

¿Cómo surgió la idea de los influencers mormones?

El auge actual de los influencers mormones se remonta a 2010, cuando una oleada de blogueras mormonas, conocidas como “madres blogueras”, alcanzó popularidad publicando historias sobre sus familias jóvenes. Con el tiempo, comenzaron a obtener ingresos adicionales mediante patrocinios y acuerdos con marcas.

Un ejemplo, es el caso de Chelsea Johnson, autora del blog LifeWithMyLittles, quien recibió un correo electrónico de la agencia Boncom solicitándole que compartiera una entrada de su blog sobre su labor voluntaria utilizando el hashtag #LightTheWorld, que se usaba para promocionar la campaña navideña de servicio comunitario de la iglesia.

Las 'madres blogueras' también contribuyen con videos en TikTok y otras redes a cumplir con una labor parecida a la de los misioneros mormones. (Niki Chan Wylie/Photographer: Niki Chan Wylie/Bl)

“Podemos ofrecerle 250 dólares”, decía el correo electrónico, revisado por Bloomberg. Sin embargo, también precisaba que el contenido del correo no debía ser compartido con nadie.

“¡Oh, estoy haciendo labor misionera y compartiendo la verdad! Generalmente era menos de lo que solía ganar”, admitió Jonhson sobre los primeros pagos de esa campaña.

Shannon Bird, otra de las primeras blogueras sobre maternidad, repartió pollos asados ​​a personas sin hogar como parte de la campaña remunerada #LightTheWorld. Ella tampoco cobró su tarifa completa. “Siempre sentí que debía ser una luz en este mundo”, dijo.

Así es la estrategia de la Iglesia mormona para atraer creyentes

En años recientes, la estrategia de los influencers mormones se basa en mostrar videos en redes sociales debido a que de esta forma no se promueve directamente la iglesia, sino la imagen que proyecta este tipo de fieles.

Estas estrellas mormonas suelen lucir melenas voluminosas y onduladas al estilo de Utah y un vestuario elegante y sofisticado. “Están promocionando su fe mormona”, afirma Latifi. “Mírenme. Soy una joven y hermosa madre que realiza obras de caridad y que, además, es mormona”.

Con este método, diversas organizaciones utilizan las redes para difundir mensajes positivos sobre los mormones. Incluso existe la More Good Foundation, que capacita a los mormones para compartir sus creencias en internet e indica que ha contribuido a generar 350 millones de visualizaciones en videos de TikTok y lleva más de mil 100 bautismos confirmados.

Los influencers mormones reiteran que, además, la principal razón por la que comenzaron a hablar de su fe en línea fue para corregir la desinformación sobre la iglesia y para combatir las críticas, incluso las de exmormones, que también ganan protagonismo en redes sociales.

Influencers mormones se unen contra la desinformación

Al tomar en cuenta este otro objetivo de los influencers mormones, la Iglesia recurre a agencias de publicidad para grabar los videos cortos en los que se incluyan testimonios de “cómo Jesucristo transforma las vidas de los fieles”.

Alitzah Stinson, una exmormona dueña de una pequeña empresa en Ohio con un gran número de seguidores en redes sociales, recibió una propuesta para un video de 30 segundos. Las instrucciones incluyen animar a los espectadores a buscar una guía en el Libro de Mormón.

El material fue publicado en las redes sociales de Stinson, quien mantiene más de 35 mil seguidores en Instagram, hasta que finalmente llegó a un foro dedicado a explicar todo lo relacionado con los mormones.

Dicho video incluso generó un debate sobre la conveniencia de que la Iglesia mormona tenga influencers pagados, por lo que se cuestionó la veracidad de la publicación. Mientras que otros destacaron que han sido enviados a misiones en comunidades remotas sin recibir remuneraciones como lo hacen con los influencers.

“Solo somos voluntarias, creemos que está inspirado por Dios”, se defendió la creadora de contenido sobre el debate que generó su publicación y destacó que se trata de una gran oportunidad para difundir la palabra basada en su religión.