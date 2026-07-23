¿Prohibir a las infancias el uso de redes sociales? Necesaria una legislación en México, dicen especialistas

Especialistas consideran que se debe regular el uso de redes sociales y de pantallas para menores de edad.

México sí requiere una legislación para proteger a las infancias de redes sociales, consideró Mercedes Palomar, co-creadora de Restart Centro, durante su participación en el Meet Point ‘Generación Z y Alfa, ¿cuáles son sus adicciones?’.

“Es necesario una legislación. Meta fue declarado culpable hace mes y medio por la ingeniería de la adicción porque se está comprobando que las aplicaciones están actuando con dolo, o sea reúnen a un grupo de especialistas que digan cómo hacer más adictivo esto. El negocio actual es lograr que una persona se enganche más con una pantalla”, apuntó Palomar.

Comentó que Restart ya tiene una invitación de Palacio Nacional para comenzar a discutir el tema.

“Mientras las redes sociales no estén hechas con los fines que se hicieron en un principio, que era unir personas, y que no estén hechas con el objetivo de la adicción, tenemos que proteger a nuestras infancias", dijo.

Además, consideró que esa legislación debe ser no uso de redes sociales para menores de 16 años, dispositivos personales en la escuela y videojuegos.

Recientemente, Francia prohibió el uso de redes sociales en menores de 15 años.

Sobre cómo identificar cuando los hijos tienen un transtorno, Maite Llamas, psicóloga clínica infantojuvenil, recomendó a los padres revisar qué ven los hijos y cuánto tiempo hacen uso de las pantallas. Después de eso, establecer una estructura; es decir, una serie de actividades para que no todo esté concentrado en las pantallas, pero sin quitarlas totalmente.

“Ahorita todos los adolescentes que están viviendo esta adicción necesitan empatía, porque retirarles la pantalla, es retirarles todo su mundo. Empatía y límites”.

Recomendó que los adultos también bajen el uso de teléfono, pues hay quienes ven el celular al despertar, lo llevan al baño, cambian de cuarto con teléfono en mano, se regresan por el celular si se olvidó.

Hugo Córdoba, coordinador de proyectos de drogas de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, expuso que las otras adicciones que enfrentan estas generaciones son el consumo de metanfetaminas, que son la droga más consumida en México, y hay otras que se asocian a un falso concepto de bajo riesgo, como son los vapeadores y el tusi.

Destacó si bien se tiene que atender el síntoma de consumo, siempre se debe atender también el contexto de, pues también el consumo de drogas se inserta en conceptos de pertenencia.

“Hablar con los hijos, sobrinos, nietos. Porque el sentido de pertenencia hoy ya no es un grupo físico sino en las redes sociales”, y muchas veces ese sentido de pertenencia es “falso”.